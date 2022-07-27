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Парламент в первом чтении внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

Парламент в первом чтении внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в среду 27 июля. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Парламент Абхазии внес ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс республики в первом чтении.Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 121 "Торговля людьми". Как говорится в пояснительной записке, действующая статья не охватывает торговлю ребенком для его последующего усыновления. Изменения учитывают уголовную ответственность за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении него без указания мотива и цели.Статья 124 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за клевету, в том числе содержащуюся в публичном выступлении или СМИ. Однако в законе ничего не говорится о клевете, распространяемой неофициально зарегистрированными источниками в интернете. Депутаты предлагают установить уголовную ответственность и в этом случае.Также парламентарии предлагают исключить из норм УПК запрет на применение полиграфа и отменить признание недопустимым доказательством применение полиграфа.Инициаторы изменений в УПК предлагают на время отменить меру пресечения в виде домашнего ареста. По их словам, согласно требованиям УПК, в отношении подозреваемого под домашним арестом должны быть применены электронные браслеты, которые будут передавать сигнал о месте его нахождения. По факту из-за отсутствия материально-технической базы МВД не может выполнить это требование и контроль за соблюдением домашнего ареста становится невозможным. Контрольные звонки подозреваемым поступают на мобильный телефон, в суд они являются без конвоя, что подтверждает отсутствие контроля.Исходя из этих аргументов, авторы закона предлагают парламенту на время отменить домашний арест до того момента, пока МВД не будет оснащено необходимым оборудованием. Когда это будет, не известно.

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новости, парламент, народное собрание абхазии