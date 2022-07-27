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Посредник: Кове о сохранении и развитии культурной сферы Абхазии
Посредник: Кове о сохранении и развитии культурной сферы Абхазии
Министр культуры Абхазии Даур Кове стал гостем программы "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T15:12+0300
2022-07-27T15:12+0300
2022-07-27T15:12+0300
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Посредник: Кове
Посредник: Кове
Как сохранить нематериальную абхазскую культуру, объекты историко-культурного наследия, о развитии абхазского кинематографа, о съемках кино в Абхазии, о культурных фестивалях слушайте в аудиофайле. В частности, Кове сообщил о том, что с нового года планируется возобновить этнографические экспедиции, в республике восемь российских компаний снимают кино. Министр также сообщил некоторые детали предстоящего в Абхазии фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, министерство культуры абхазии, аудио
Посредник: Кове о сохранении и развитии культурной сферы Абхазии
Министр культуры Абхазии Даур Кове стал гостем программы "Посредник" на радио Sputnik Абхазия.
Как сохранить нематериальную абхазскую культуру, объекты историко-культурного наследия, о развитии абхазского кинематографа, о съемках кино в Абхазии, о культурных фестивалях слушайте в аудиофайле
.
В частности, Кове сообщил о том, что с нового года планируется возобновить этнографические экспедиции, в республике восемь российских компаний снимают кино. Министр также сообщил некоторые детали предстоящего в Абхазии фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".