https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/posrednik-kove-o-sokhranenii-i-razvitii-kulturnoy-sfery-abkhazii--1040543487.html

Посредник: Кове о сохранении и развитии культурной сферы Абхазии

Посредник: Кове о сохранении и развитии культурной сферы Абхазии

Министр культуры Абхазии Даур Кове стал гостем программы "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T15:12+0300

2022-07-27T15:12+0300

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Посредник: Кове Посредник: Кове

Как сохранить нематериальную абхазскую культуру, объекты историко-культурного наследия, о развитии абхазского кинематографа, о съемках кино в Абхазии, о культурных фестивалях слушайте в аудиофайле. В частности, Кове сообщил о том, что с нового года планируется возобновить этнографические экспедиции, в республике восемь российских компаний снимают кино. Министр также сообщил некоторые детали предстоящего в Абхазии фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".

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подкасты, посредник, абхазия, министерство культуры абхазии, аудио