https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/pryamye-reysy-iz-sochi-v-iordaniyu-startuyut-s-31-iyulya-1040549478.html
Прямые рейсы из Сочи в Иорданию стартуют с 31 июля
Прямые рейсы из Сочи в Иорданию стартуют с 31 июля
Полеты будут осуществляться иорданской авиакомпании Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T14:30+0300
2022-07-27T14:30+0300
2022-07-27T14:39+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Прямые рейсы из Сочи в Иорданию доступны с 31 июля, сообщает Вестник АТОР.Пока что авиасообщение будет со столицей Иордании – Амманом, а с октября 2022 года планируются и рейсы на красноморский курорт Акаба.Самолеты из Аммана в Сочи будут летать с периодичностью раз в две недели. Первый рейс уже заполнен на 50%, стоимость билетов от 37 тысяч рублей в одну сторону. Иорданские туроператоры готовят пакетные предложения и рассчитывают на поток туристов в Россию.Российские же эксперты туротрасли считают более перспективным полетную программу на Красное море, которая намечена на октябрь, когда там установится комфортная для отдыха температура.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, туризм
Прямые рейсы из Сочи в Иорданию стартуют с 31 июля
14:30 27.07.2022 (обновлено: 14:39 27.07.2022)
Полеты будут осуществляться иорданской авиакомпании Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
Прямые рейсы из Сочи в Иорданию доступны с 31 июля, сообщает
Вестник АТОР.
Пока что авиасообщение будет со столицей Иордании – Амманом, а с октября 2022 года планируются и рейсы на красноморский курорт Акаба.
Самолеты из Аммана в Сочи будут летать с периодичностью раз в две недели. Первый рейс уже заполнен на 50%, стоимость билетов от 37 тысяч рублей в одну сторону. Иорданские туроператоры готовят пакетные предложения и рассчитывают на поток туристов в Россию.
Российские же эксперты туротрасли считают более перспективным полетную программу на Красное море, которая намечена на октябрь, когда там установится комфортная для отдыха температура.