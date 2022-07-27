https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/pryamye-reysy-iz-sochi-v-iordaniyu-startuyut-s-31-iyulya-1040549478.html

Прямые рейсы из Сочи в Иорданию стартуют с 31 июля

Прямые рейсы из Сочи в Иорданию стартуют с 31 июля

Полеты будут осуществляться иорданской авиакомпании Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T14:30+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Прямые рейсы из Сочи в Иорданию доступны с 31 июля, сообщает Вестник АТОР.Пока что авиасообщение будет со столицей Иордании – Амманом, а с октября 2022 года планируются и рейсы на красноморский курорт Акаба.Самолеты из Аммана в Сочи будут летать с периодичностью раз в две недели. Первый рейс уже заполнен на 50%, стоимость билетов от 37 тысяч рублей в одну сторону. Иорданские туроператоры готовят пакетные предложения и рассчитывают на поток туристов в Россию.Российские же эксперты туротрасли считают более перспективным полетную программу на Красное море, которая намечена на октябрь, когда там установится комфортная для отдыха температура.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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