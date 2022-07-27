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Россия помогает развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил Медведев
Россия помогает развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил Медведев
Аслан Бжания с 27 июля находится в Москве с рабочим визитом, у главы государства запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности России. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T17:41+0300
2022-07-27T17:41+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает помощь развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза.Зампред Совбеза также отметил перспективы, открывающиеся благодаря реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран. По его мнению, это придаст импульс социально-экономическому развитию республики, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса.Стороны уделили особое внимание спецоперации России на Украине, обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также констатировали стабилизацию эпидситуации в Абхазии благодаря слаженной работе российских и абхазских медиков.Кроме того, Дмитрий Медведев поблагодарил руководство Абхазии за оперативное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и установление с ними дипотношений.
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Россия помогает развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил Медведев
17:41 27.07.2022 (обновлено: 18:23 27.07.2022)
Аслан Бжания с 27 июля находится в Москве с рабочим визитом, у главы государства запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности России.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает помощь развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза.
"Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает необходимую помощь социально-экономическому развитию Абхазии, обеспечению ее безопасности", – сказал Медведев и добавил, что Абхазия продолжает развиваться, а ее международные позиции укрепляются.
Зампред Совбеза также отметил перспективы, открывающиеся благодаря реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран. По его мнению, это придаст импульс социально-экономическому развитию республики, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса.
Стороны уделили особое внимание спецоперации России на Украине, обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также констатировали стабилизацию эпидситуации в Абхазии благодаря слаженной работе российских и абхазских медиков.
Кроме того, Дмитрий Медведев поблагодарил руководство Абхазии за оперативное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и установление с ними дипотношений.