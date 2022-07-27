https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/rossiya-okazyvaet-pomosch-razvitiyu-abkhazii-i-obespecheniyu-ee-bezopasnosti-zayavil-medvedev-1040558468.html

Россия помогает развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил Медведев

Россия помогает развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил Медведев

Аслан Бжания с 27 июля находится в Москве с рабочим визитом, у главы государства запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности России. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T17:41+0300

2022-07-27T17:41+0300

2022-07-27T18:23+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает помощь развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза.Зампред Совбеза также отметил перспективы, открывающиеся благодаря реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран. По его мнению, это придаст импульс социально-экономическому развитию республики, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса.Стороны уделили особое внимание спецоперации России на Украине, обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также констатировали стабилизацию эпидситуации в Абхазии благодаря слаженной работе российских и абхазских медиков.Кроме того, Дмитрий Медведев поблагодарил руководство Абхазии за оперативное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и установление с ними дипотношений.

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россия, москва, дмитрий медведев, аслан бжания, абхазия, новости