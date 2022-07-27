https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/shakhmatnyy-festival-abkhaziya-open-proydet-v-sukhume-v-avguste-1040549402.html

Шахматный фестиваль "Абхазия Open" пройдет в Сухуме в августе

Шахматный фестиваль "Абхазия Open" пройдет в Сухуме в августе

В шахматном фестивале "Абхазии Open" примут участие более 60 спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T18:10+0300

2022-07-27T18:10+0300

2022-07-27T18:10+0300

в абхазии

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шахматы

международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015"

абхазия

комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Ежегодный шахматный фестиваль “Абхазия Open” пройдет в школе имени Карпова в Сухуме с 1 по 12 августа, сообщает пресс-служба комитета по спорту администрации столицы.Шахматный фестиваль проходит уже много лет в Абхазии. За это время "Abkhazia Open" посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны. Самое большое количество участников шахматного фестиваля было в 2007 году – 325 шахматистов.В соревнованиях могут принять участие шахматисты всех возрастов, турнир проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в девять туров, с использованием компьютерной жеребьевки.Ранее, с 1 по 12 июля, в Сухуме прошел международный шахматный турнир "Сухум Open 2022". Подробнее читайте в материале Sputnik Абхазия.

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новости, шахматы, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", абхазия, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города сухум, администрация города сухум