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Шахматный фестиваль "Абхазия Open" пройдет в Сухуме в августе
Шахматный фестиваль "Абхазия Open" пройдет в Сухуме в августе
В шахматном фестивале "Абхазии Open" примут участие более 60 спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T18:10+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Ежегодный шахматный фестиваль “Абхазия Open” пройдет в школе имени Карпова в Сухуме с 1 по 12 августа, сообщает пресс-служба комитета по спорту администрации столицы.Шахматный фестиваль проходит уже много лет в Абхазии. За это время "Abkhazia Open" посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны. Самое большое количество участников шахматного фестиваля было в 2007 году – 325 шахматистов.В соревнованиях могут принять участие шахматисты всех возрастов, турнир проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в девять туров, с использованием компьютерной жеребьевки.Ранее, с 1 по 12 июля, в Сухуме прошел международный шахматный турнир "Сухум Open 2022". Подробнее читайте в материале Sputnik Абхазия.
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новости, шахматы, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", абхазия, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города сухум, администрация города сухум
Шахматный фестиваль "Абхазия Open" пройдет в Сухуме в августе
В шахматном фестивале "Абхазии Open" примут участие более 60 спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Ежегодный шахматный фестиваль “Абхазия Open” пройдет в школе имени Карпова в Сухуме с 1 по 12 августа, сообщает пресс-служба комитета по спорту администрации столицы.
В программе фестиваля со 2 по 8 августа будет турнир среди детей до 8 и до 12 лет. Затем пройдут игры среди взрослых спортсменов. 11 августа состоится рапид – турнир по быстрым шахматам, а 12 августа – блиц-турнир.
Шахматный фестиваль проходит уже много лет в Абхазии. За это время "Abkhazia Open" посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны.
Самое большое количество участников шахматного фестиваля было в 2007 году – 325 шахматистов.
В соревнованиях могут принять участие шахматисты всех возрастов, турнир проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в девять туров, с использованием компьютерной жеребьевки.
Ранее, с 1 по 12 июля, в Сухуме прошел международный шахматный турнир "Сухум Open 2022". Подробнее читайте в материале Sputnik Абхазия
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