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Спрос на Абхазию в августе вырос более чем втрое с начала года

Спрос на Абхазию в августе вырос более чем втрое с начала года

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, как изменился спрос на бронирование отдыха в августе в Абхазии относительно прошлого года и... 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T08:40+0300

2022-07-27T08:40+0300

2022-07-27T09:59+0300

отдых в абхазии

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Спрос на Абхазию в августе вырос более чем в три раза с начала года, следует из данных сервиса бронирования жилья Tvil.ru.При этом отмечается, что средний чек увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Турпоток в Абхазию будет расти и в сентябре: к началу бархатного сезона турсервис ожидает увеличение бронирований в два раза по сравнению с августом.Пять популярных городов Абхазии для отдыха в августе 2022 года:Что касается соседней Кубани, во втором квартале июля там наблюдался ажиотажный рост бронирований отелей и квартир на 45%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, новости, туризм