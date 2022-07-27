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Спрос на Абхазию в августе вырос более чем втрое с начала года
Спрос на Абхазию в августе вырос более чем втрое с начала года
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, как изменился спрос на бронирование отдыха в августе в Абхазии относительно прошлого года и... 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T08:40+0300
2022-07-27T08:40+0300
2022-07-27T09:59+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Спрос на Абхазию в августе вырос более чем в три раза с начала года, следует из данных сервиса бронирования жилья Tvil.ru.При этом отмечается, что средний чек увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Турпоток в Абхазию будет расти и в сентябре: к началу бархатного сезона турсервис ожидает увеличение бронирований в два раза по сравнению с августом.Пять популярных городов Абхазии для отдыха в августе 2022 года:Что касается соседней Кубани, во втором квартале июля там наблюдался ажиотажный рост бронирований отелей и квартир на 45%.
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отдых в абхазии, новости, туризм
Спрос на Абхазию в августе вырос более чем втрое с начала года
08:40 27.07.2022 (обновлено: 09:59 27.07.2022)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, как изменился спрос на бронирование отдыха в августе в Абхазии относительно прошлого года и будет ли бархатный сезон в республике.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
Спрос на Абхазию в августе вырос более чем в три раза с начала года, следует из данных
сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
При этом отмечается, что средний чек увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Турпоток в Абхазию будет расти и в сентябре: к началу бархатного сезона турсервис ожидает увеличение бронирований в два раза по сравнению с августом.
Пять популярных городов Абхазии для отдыха в августе 2022 года:
Гагра ― 3455 р. / 9 ночей *
Сухум ― 3335 р. / 8 ночей
Пицунда ― 3786 р. / 8 ночей
Цандрипш ― 3112 р. / 9 ночей
Новый Афон ― 2998 р. / 8 ночей
Что касается соседней Кубани, во втором квартале июля там наблюдался ажиотажный рост бронирований отелей и квартир на 45%.