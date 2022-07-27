https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html
Такие обстоятельства: спасатели о причинах трагедий на воде
Такие обстоятельства: спасатели о причинах трагедий на воде
Как спасают людей на воде, когда нельзя плавать в море, с чем сталкиваются спасатели в свой работе, в эфире радио Sputnik рассказали начальник Государственной... 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T11:30+0300
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Такие обстоятельства: спасатели о причинах трагедий на воде
Такие обстоятельства: спасатели о причинах трагедий на воде
Сабуа напомнил, что официально купальный сезон в Абхазии стартовал 5 июня. К этому времени все пляжи должны были быть подготовленными по всем требованиям. "Но не все пляжи готовы. на каждом пляже должны быть спасатели. В ГИМС мало спасателей. Если бы даже их количество было до десяти, мы бы физически не успели по всем городам выполнять данную работу. В Сухуме мы, можно сказать, успеваем выполнять работу по спасению людей. Часто нам звонят, сообщают, что люди далеко заплыли и не могут выплыть", - рассказал глава ГИМС. Подробнее о том, кого приходится спасать и по каким причинам, когда в воду заходить опасно, что делать, если нет сил вернуться к берегу, слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: спасатели о причинах трагедий на воде
11:30 27.07.2022 (обновлено: 11:31 27.07.2022)
Как спасают людей на воде, когда нельзя плавать в море, с чем сталкиваются спасатели в свой работе, в эфире радио Sputnik рассказали начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа и водолаз-спасатель Александр Чача.
Сабуа напомнил, что официально купальный сезон в Абхазии стартовал 5 июня. К этому времени все пляжи должны были быть подготовленными по всем требованиям.
"Но не все пляжи готовы. на каждом пляже должны быть спасатели. В ГИМС мало спасателей. Если бы даже их количество было до десяти, мы бы физически не успели по всем городам выполнять данную работу. В Сухуме мы, можно сказать, успеваем выполнять работу по спасению людей. Часто нам звонят, сообщают, что люди далеко заплыли и не могут выплыть", - рассказал глава ГИМС.
Подробнее о том, кого приходится спасать и по каким причинам, когда в воду заходить опасно, что делать, если нет сил вернуться к берегу, слушайте в аудиофайле
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