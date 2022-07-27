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https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/v-abkhazii-budut-otmechat-den-energetika-1040554072.html
В Абхазии будут отмечать День энергетика
В Абхазии будут отмечать День энергетика
Отныне в производственном календаре Абхазии будут значиться 10 профессиональных праздников. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. К праздничным рабочим дням в Абхазии добавился День энергетика, его будут отмечать 22 декабря. Соответствующее изменение в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" внесли депутаты Народного Собрания на заседании в среду 27 июля.Таким образом, праздничными рабочими днями в Абхазии являются:
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В Абхазии будут отмечать День энергетика

16:26 27.07.2022 (обновлено: 17:28 27.07.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукРемонтно-восстановительные работы на подстанции "Сухум-1"
Ремонтно-восстановительные работы на подстанции Сухум-1 - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отныне в производственном календаре Абхазии будут значиться 10 профессиональных праздников.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. К праздничным рабочим дням в Абхазии добавился День энергетика, его будут отмечать 22 декабря.
Соответствующее изменение в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" внесли депутаты Народного Собрания на заседании в среду 27 июля.
Таким образом, праздничными рабочими днями в Абхазии являются:
27 февраля – День работника средств массовой информации Республики Абхазия;
14 апреля – День работника налоговых органов Республики Абхазия;
18 марта – День образования профсоюзов в Абхазии;
23 июля – День флага Республики Абхазия;
15 августа – День добровольца
11 октября – День Вооруженных сил Республики Абхазия;
30 октября – День науки Республики Абхазия;
4 марта – День установления Советской власти;
4 декабря – День Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
22 декабря – День энергетика.
В Абхазии
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