https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/v-abkhazii-budut-otmechat-den-energetika-1040554072.html

В Абхазии будут отмечать День энергетика

В Абхазии будут отмечать День энергетика

Отныне в производственном календаре Абхазии будут значиться 10 профессиональных праздников. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. К праздничным рабочим дням в Абхазии добавился День энергетика, его будут отмечать 22 декабря. Соответствующее изменение в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" внесли депутаты Народного Собрания на заседании в среду 27 июля.Таким образом, праздничными рабочими днями в Абхазии являются:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, праздники, электроэнергетика