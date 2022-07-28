https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/archeliya-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-abkhazii--1040573528.html

Арчелия рассказала о ситуации с коронавирусом в Абхазии

Арчелия рассказала о ситуации с коронавирусом в Абхазии

В эфире радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии и какие меры... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T15:47+0300

2022-07-28T15:47+0300

2022-07-28T16:13+0300

радио

подкасты коронавирус

абхазия

коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040573371_0:118:2271:1395_1920x0_80_0_0_f7a9f11d73f6a5655879986596b34adb.jpg

Арчелия рассказал о ситуации с коронавирусом в Абхазии Арчелия рассказал о ситуации с коронавирусом в Абхазии

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров республики рассказал о росте количества больных коронавирусной инфекцией.Он отметил, что мировая статистика заболеваемости коронавирусом говорит о ее росте. Абхазия не стала исключением, идет плавное наполнение пациентами Гудаутского ковидного госпиталя. Практически во всех районах возобновлена пцр-диагностика, сообщил глава Минздрава. Как отметила Анжела Арчелия, всех пациентов, которые обращаются к терапевтам с температурой, потенциально считают зараженными коронавирусом и отправляют на пцр-тестирование. "Имеется небольшой прирост заболеваемости по ковиду, мы это и предполагали. На данный момент тяжелых случаев очень мало. В основной пациенты находятся на амбулаторном лечении", – рассказала Арчелия. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, абхазия, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио