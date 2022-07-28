https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/archeliya-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-abkhazii--1040573528.html
Арчелия рассказала о ситуации с коронавирусом в Абхазии
Арчелия рассказала о ситуации с коронавирусом в Абхазии
В эфире радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии и какие меры... 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T15:47+0300
2022-07-28T15:47+0300
2022-07-28T16:13+0300
радио
подкасты коронавирус
абхазия
коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040573371_0:118:2271:1395_1920x0_80_0_0_f7a9f11d73f6a5655879986596b34adb.jpg
Арчелия рассказал о ситуации с коронавирусом в Абхазии
Арчелия рассказал о ситуации с коронавирусом в Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров республики рассказал о росте количества больных коронавирусной инфекцией.Он отметил, что мировая статистика заболеваемости коронавирусом говорит о ее росте. Абхазия не стала исключением, идет плавное наполнение пациентами Гудаутского ковидного госпиталя. Практически во всех районах возобновлена пцр-диагностика, сообщил глава Минздрава. Как отметила Анжела Арчелия, всех пациентов, которые обращаются к терапевтам с температурой, потенциально считают зараженными коронавирусом и отправляют на пцр-тестирование. "Имеется небольшой прирост заболеваемости по ковиду, мы это и предполагали. На данный момент тяжелых случаев очень мало. В основной пациенты находятся на амбулаторном лечении", – рассказала Арчелия. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040573371_0:0:2271:1703_1920x0_80_0_0_e4bfa18081b65841d8164e3fc0f7068f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, абхазия, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Арчелия рассказала о ситуации с коронавирусом в Абхазии
15:47 28.07.2022 (обновлено: 16:13 28.07.2022)
В эфире радио Sputnik Абхазия главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии и какие меры предпринимают медики для недопущения распространения вируса.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров республики рассказал о росте количества больных коронавирусной инфекцией.
Он отметил, что мировая статистика заболеваемости коронавирусом говорит о ее росте. Абхазия не стала исключением, идет плавное наполнение пациентами Гудаутского ковидного госпиталя. Практически во всех районах возобновлена пцр-диагностика, сообщил глава Минздрава.
Как отметила Анжела Арчелия, всех пациентов, которые обращаются к терапевтам с температурой, потенциально считают зараженными коронавирусом и отправляют на пцр-тестирование.
"Имеется небольшой прирост заболеваемости по ковиду, мы это и предполагали. На данный момент тяжелых случаев очень мало. В основной пациенты находятся на амбулаторном лечении", – рассказала Арчелия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.