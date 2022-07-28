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Быть наготове: в Кабмине обсудили ситуацию с ростом COVID-19
Быть наготове: в Кабмине обсудили ситуацию с ростом COVID-19
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина рассказал об эпидситуации в стране. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T19:36+0300
2022-07-28T19:36+0300
2022-07-28T19:36+0300
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Говоря о росте заболевания коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения республики Эдуард Бутба сказал, что Абхазия в этом смысле не стала исключением. "Мы ранее докладывали, что за сутки было выявлено 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов", - сообщил глава Минздрава.Эдуард Бутба заметил, что ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах страны. Также были возобновлены работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что в России проводят информационную кампанию по ревакцинации, и спросил, какая работа проводится в Абхазии. "Мы также проводим информационную работу с населением, соблюдаем все сроки, правила хранения вакцин. Ведем работу для того, чтобы закупить дополнительную партию вакцины. Наше население не очень охотно идет на ревакцинацию, да и с вакцинацией было тоже так", – ответил Эдуард Бутба. Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он ревакцинировался неделю назад и призвал всех последовать его примеру.
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видео, мультимедиа, абхазия, минздрав, коронавирусы, видео
Быть наготове: в Кабмине обсудили ситуацию с ростом COVID-19
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина рассказал об эпидситуации в стране.
Говоря о росте заболевания коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения республики Эдуард Бутба сказал, что Абхазия в этом смысле не стала исключением.
"Мы ранее докладывали, что за сутки было выявлено 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов", - сообщил глава Минздрава.
Эдуард Бутба заметил, что ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах страны. Также были возобновлены работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса.
Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что в России проводят информационную кампанию по ревакцинации, и спросил, какая работа проводится в Абхазии.
"Мы также проводим информационную работу с населением, соблюдаем все сроки, правила хранения вакцин. Ведем работу для того, чтобы закупить дополнительную партию вакцины. Наше население не очень охотно идет на ревакцинацию, да и с вакцинацией было тоже так", – ответил Эдуард Бутба.
Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он ревакцинировался неделю назад и призвал всех последовать его примеру.