https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/byt-nagotove-v-kabmine-obsudili-situatsiyu-s-rostom-covid-19-1040578699.html

Быть наготове: в Кабмине обсудили ситуацию с ростом COVID-19

Быть наготове: в Кабмине обсудили ситуацию с ростом COVID-19

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина рассказал об эпидситуации в стране. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T19:36+0300

2022-07-28T19:36+0300

2022-07-28T19:36+0300

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Говоря о росте заболевания коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения республики Эдуард Бутба сказал, что Абхазия в этом смысле не стала исключением. "Мы ранее докладывали, что за сутки было выявлено 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов", - сообщил глава Минздрава.Эдуард Бутба заметил, что ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах страны. Также были возобновлены работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что в России проводят информационную кампанию по ревакцинации, и спросил, какая работа проводится в Абхазии. "Мы также проводим информационную работу с населением, соблюдаем все сроки, правила хранения вакцин. Ведем работу для того, чтобы закупить дополнительную партию вакцины. Наше население не очень охотно идет на ревакцинацию, да и с вакцинацией было тоже так", – ответил Эдуард Бутба. Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он ревакцинировался неделю назад и призвал всех последовать его примеру.

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