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Кабмин Абхазии изменил размер минимальной заработной платы
Кабмин Абхазии изменил размер минимальной заработной платы
В апреле Парламент Абхазии внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым минимальный размер зарплаты устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже... 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T12:24+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении минимального размера месячной заработной платы в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса республики.Уточняется, что изменения не распространяются на органы государственной власти и органы госуправления, а также бюджетные учреждения и организации, которые финансируются из средств бюджетной системы республики.Министерство соцобеспечения и демографической политики совместно с Минфином в срок до 1 января 2024 года должны подготовить и предоставить на рассмотрение Кабмина порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной зарплаты в отношении органов госвласти и госуправления, бюджетных учреждений и организаций.
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Кабмин Абхазии изменил размер минимальной заработной платы
12:24 28.07.2022 (обновлено: 12:46 28.07.2022)
В апреле Парламент Абхазии внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым минимальный размер зарплаты устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8529,2 руб на 1 марта).
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении минимального размера месячной заработной платы в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса республики.
В рамках постановления, которое начнет действовать с 1 января 2023 года, минимальный размер месячной зарплаты составит 10 тысяч рублей.
Уточняется, что изменения не распространяются на органы государственной власти и органы госуправления, а также бюджетные учреждения и организации, которые финансируются из средств бюджетной системы республики.
Министерство соцобеспечения и демографической политики совместно с Минфином в срок до 1 января 2024 года должны подготовить и предоставить на рассмотрение Кабмина порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной зарплаты в отношении органов госвласти и госуправления, бюджетных учреждений и организаций.