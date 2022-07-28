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Кабмин Абхазии изменил размер минимальной заработной платы

Кабмин Абхазии изменил размер минимальной заработной платы

В апреле Парламент Абхазии внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым минимальный размер зарплаты устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T12:24+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении минимального размера месячной заработной платы в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса республики.Уточняется, что изменения не распространяются на органы государственной власти и органы госуправления, а также бюджетные учреждения и организации, которые финансируются из средств бюджетной системы республики.Министерство соцобеспечения и демографической политики совместно с Минфином в срок до 1 января 2024 года должны подготовить и предоставить на рассмотрение Кабмина порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной зарплаты в отношении органов госвласти и госуправления, бюджетных учреждений и организаций.

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