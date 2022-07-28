https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/ketsba-o-problemakh-avtostrakhovaniya-v-abkhazii-neverie-i-nadezhda-chto-proneset---1040533219.html

Кецба о проблемах автострахования в Абхазии: неверие и надежда, что пронесет

Кецба о проблемах автострахования в Абхазии: неверие и надежда, что пронесет

Процесс обязательного страхования ответственности водителей иностранных транспортных средств в Абхазии медленно набирает обороты, рассказал в эфире радио... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T10:42+0300

2022-07-28T10:42+0300

2022-07-28T10:42+0300

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Кецба о проблемах автострахования в Абхазии: неверие и надежда, что пронесет Кецба о проблемах автострахования в Абхазии: неверие и надежда, что пронесет

В Абхазии с 16 мая вновь начали уделять внимание закону об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. Как применяется на практике автострахование для иностранных автомобилей, рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.По его словам, процесс страхования медленно набирает обороты. По подсчетам, на сегодняшний день застраховано около 10 процентов всего автотранспорта, въезжающего на территорию страны – с 17 мая по 20 июля застраховано более 20 тысяч автотранспортных средств. "Для начала это показатель не маленький. К сожалению, к этому времени случались ДТП. Не было происшествий с увечьями застрахованных граждан. ДТП, которые к нам поступили и по которым мы выплатили, было 12. Мы выплатили суммы в тех объемах, которые предусмотрены нашим законом. Еще по четырем ДТП, которые к нам поступили, проводят следствие – в них не определен виновник. Мы выплачиваем деньги в течение одного, максимум двух дней, чтобы отдыхающие чувствовали себя более комфортно. Есть случаи, когда мы переводили деньги на карту, когда люди уже уехали. Минимальное возмещение у нас было пять тысяч рублей, максимальное – 50 тысяч рублей. В среднем выплата получается 25-30 тысяч рублей. Общая сумма выплат за весь период составила около 500 тысяч рублей", – проинформировал Кецба. Одна из проблем автострахования в Абхазии является неверие, отметил эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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