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Хазин о встрече в Тегеране: достигнуты договоренности о создании полноценной валютной зоны
Хазин о встрече в Тегеране: достигнуты договоренности о создании полноценной валютной зоны
Известный российский экономист Михаил Хазин прокомментировал переговоры России, Турции и Ирана в Тегеране. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T12:38+0300
2022-07-28T12:38+0300
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Президенты РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган — провели в Тегеране встречу, посвященную сирийскому урегулированию, и приняли заявление по ее итогам. Все стороны осудили продолжающиеся атаки Израиля на САР, подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, причем мирным путем, отвергли односторонние санкции против Дамаска и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют в стране под разными названиями.В беседе на радио Sputnik Хазин отметил, что ряд известных экспертов сошлись во мнении, что для успешного экономического развития в рамках отдельных пан-регионов необходим потребительский рынок емкостью от 500 до 800 миллионов человек.По его словам, все эти страны станут частью евразийской валютной зоны — самодостаточного и емкого рынка.Почему эта новая валютная зона столь привлекательна для стран СНГ и выгодна для Эрдогана, слушайте в аудиофайле.
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Хазин о встрече в Тегеране: достигнуты договоренности о создании полноценной валютной зоны
12:38 28.07.2022 (обновлено: 12:43 28.07.2022)
Известный российский экономист Михаил Хазин прокомментировал переговоры России, Турции и Ирана в Тегеране.
Президенты РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган — провели в Тегеране встречу, посвященную сирийскому урегулированию, и приняли заявление по ее итогам. Все стороны осудили продолжающиеся атаки Израиля на САР, подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, причем мирным путем, отвергли односторонние санкции против Дамаска и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют в стране под разными названиями.
В беседе на радио Sputnik
Хазин отметил, что ряд известных экспертов сошлись во мнении, что для успешного экономического развития в рамках отдельных пан-регионов необходим потребительский рынок емкостью от 500 до 800 миллионов человек.
"Такое количество людей обеспечит сохранение и развитие современных технологий, систему разделения труда и самостоятельную валютную зону без доллара США. Тройственные переговоры между Путиным, Эрдоганом и Раиси в Тегеране показали совершенно четко контуры евразийской зоны. В ней будут четыре основные страны с точки зрения зонального потребления — это Россия (160 миллионов человек), Иран (85 миллионов), Турция (80 миллионов) и Египет (110 миллионов человек), а также Беларусь, Украина, республики Центральной Азии и часть арабских стран. Очевидно, в Тегеране были достигнуты договоренности, которые позволят сформировать полноценную валютную зону", — уверен эксперт.
По его словам, все эти страны станут частью евразийской валютной зоны — самодостаточного и емкого рынка.
Почему эта новая валютная зона столь привлекательна для стран СНГ и выгодна для Эрдогана, слушайте в аудиофайле.