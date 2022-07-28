https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/khazin-o-vstreche-tegerane-dostignuty-dogovorennosti-o-sozdanii-polnotsennoy-valyutnoy-zony-1040567988.html

Хазин о встрече в Тегеране: достигнуты договоренности о создании полноценной валютной зоны

Хазин о встрече в Тегеране: достигнуты договоренности о создании полноценной валютной зоны

Известный российский экономист Михаил Хазин прокомментировал переговоры России, Турции и Ирана в Тегеране. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T12:38+0300

2022-07-28T12:38+0300

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Хазин Хазин

Президенты РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган — провели в Тегеране встречу, посвященную сирийскому урегулированию, и приняли заявление по ее итогам. Все стороны осудили продолжающиеся атаки Израиля на САР, подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, причем мирным путем, отвергли односторонние санкции против Дамаска и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют в стране под разными названиями.В беседе на радио Sputnik Хазин отметил, что ряд известных экспертов сошлись во мнении, что для успешного экономического развития в рамках отдельных пан-регионов необходим потребительский рынок емкостью от 500 до 800 миллионов человек.По его словам, все эти страны станут частью евразийской валютной зоны — самодостаточного и емкого рынка.Почему эта новая валютная зона столь привлекательна для стран СНГ и выгодна для Эрдогана, слушайте в аудиофайле.

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