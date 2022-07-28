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Нематериальная культура, кино и заброшки: интервью министра культуры Абхазии
Нематериальная культура, кино и заброшки: интервью министра культуры Абхазии
Как сохранить абхазскую нематериальную культуру, что делать с заброшенными объектами историко-культурного наследия, как развивать абхазское кино и чем Абхазия... 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T11:44+0300
2022-07-28T11:44+0300
2022-07-28T11:44+0300
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Абхазскую нематериальную культуру нужно сохранять и развивать, а делать это можно только с помощью экспедиций в села, считает министр культуры Даур Кове. По его словам, такого рода экспедиции были приостановлены из-за пандемии, но возобновить их планируют уже в следующем году.Министр также рассказал, что Абхазия становится все более привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в республике снимают восемь кинокомпаний. По мнению Кове, все это происходит благодаря потрясающим локациям."В нашей стране можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. То есть у нас снимать кино и получать разрешительные документы на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было", – отметил Кове.Правда, отметил он, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в Министерстве культуры.
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Нематериальная культура, кино и заброшки: интервью министра культуры Абхазии
Как сохранить абхазскую нематериальную культуру, что делать с заброшенными объектами историко-культурного наследия, как развивать абхазское кино и чем Абхазия привлекательна для российского кино, рассказал в эфире радио Sputnik министр культуры Даур Кове.
Абхазскую нематериальную культуру нужно сохранять и развивать, а делать это можно только с помощью экспедиций в села, считает министр культуры Даур Кове.
По его словам, такого рода экспедиции были приостановлены из-за пандемии, но возобновить их планируют уже в следующем году.
Министр также рассказал, что Абхазия становится все более привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в республике снимают восемь кинокомпаний. По мнению Кове, все это происходит благодаря потрясающим локациям.
"В нашей стране можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. То есть у нас снимать кино и получать разрешительные документы на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было", – отметил Кове.
Правда, отметил он, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в Министерстве культуры.