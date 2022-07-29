https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-chetverg-dochiya-o-problemakh-tkuarchalskogo-rayona-1040591215.html
Главный четверг: Дочия о проблемах Ткуарчалского района
Главный четверг: Дочия о проблемах Ткуарчалского района
Глава Администрации Ткуарчалского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о турпотоке нынешним летом и о том, при каких... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T13:22+0300
2022-07-29T13:22+0300
2022-07-29T13:23+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040590958_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_d0c61fff70c364e366477cbd484f6a68.jpg
Главный четверг: Дочия
Главный четверг: Дочия
Как отметил Дочия, в этом году ожидания на турпоток не оправдались. "Мы ожидали больше туристов, но их мало пока, не могу сказать по какой причине. Надеемся, наберутся обороты. Видимо погодные условия не позволяют, чтобы туристы посещали Ткуарчал. По словам Дочия, к тому же дороги в районе плохие."По инвестпрограмме будет асфальтирована дорога до водопадов в Акармаре. Это даст импульс в развитие района. Мало того, что у нас будет дорога асфальтированная, надеюсь, появятся люди, заинтересованные в приобретении жилья в нашем районе. Может кому-то понравится и приедет к нам жить", - сказал глава района. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040590958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4bd7cdfe955c67ef0647a4cbdab42656.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, ткуарчальский район, аудио
Главный четверг: Дочия о проблемах Ткуарчалского района
13:22 29.07.2022 (обновлено: 13:23 29.07.2022)
Глава Администрации Ткуарчалского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о турпотоке нынешним летом и о том, при каких условиях в Ткуарчал вернутся люди.
Как отметил Дочия, в этом году ожидания на турпоток не оправдались.
"Мы ожидали больше туристов, но их мало пока, не могу сказать по какой причине. Надеемся, наберутся обороты. Видимо погодные условия не позволяют, чтобы туристы посещали Ткуарчал.
По словам Дочия, к тому же дороги в районе плохие.
"По инвестпрограмме будет асфальтирована дорога до водопадов в Акармаре. Это даст импульс в развитие района. Мало того, что у нас будет дорога асфальтированная, надеюсь, появятся люди, заинтересованные в приобретении жилья в нашем районе. Может кому-то понравится и приедет к нам жить", - сказал глава района.
Подробности слушайте в аудиофайле
.