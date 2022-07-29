https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-chetverg-dochiya-o-problemakh-tkuarchalskogo-rayona-1040591215.html

Главный четверг: Дочия о проблемах Ткуарчалского района

Главный четверг: Дочия о проблемах Ткуарчалского района

Глава Администрации Ткуарчалского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о турпотоке нынешним летом и о том, при каких... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T13:22+0300

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Главный четверг: Дочия Главный четверг: Дочия

Как отметил Дочия, в этом году ожидания на турпоток не оправдались. "Мы ожидали больше туристов, но их мало пока, не могу сказать по какой причине. Надеемся, наберутся обороты. Видимо погодные условия не позволяют, чтобы туристы посещали Ткуарчал. По словам Дочия, к тому же дороги в районе плохие."По инвестпрограмме будет асфальтирована дорога до водопадов в Акармаре. Это даст импульс в развитие района. Мало того, что у нас будет дорога асфальтированная, надеюсь, появятся люди, заинтересованные в приобретении жилья в нашем районе. Может кому-то понравится и приедет к нам жить", - сказал глава района. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, абхазия, ткуарчальский район, аудио