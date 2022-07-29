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Хинтба о Тарасе Шамба: герой не только для абхазов, но и для всех кавказских народов

Хинтба о Тарасе Шамба: герой не только для абхазов, но и для всех кавказских народов

Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба сегодня исполнилось бы 84 года. Каким он был человеком и другом, о его... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T16:15+0300

2022-07-29T16:15+0300

2022-07-29T16:40+0300

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Хинтба о Тарасе Шамбе: герой не только для абхазов, но и для всех кавказских народов Хинтба о Тарасе Шамбе: герой не только для абхазов, но и для всех кавказских народов

Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, он внес огромный вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с другими народами Северного Кавказа.В день рождения Тараса Шамба его друг Валерий Хинтба в интервью радио Sputnik рассказал о роли Тараса Мироновича в объединении кавказских народов."Народы создали свою организацию, которая была из авторитетнейших людей, и он был одним из тех, кто в самом начале предлагал создать такую организацию. Она сыграла большую роль в довоенном строительстве Абхазии и на всем Северном Кавказе в организации общего кулака и силы, которыми Владислав Ардзинба с успехом воспользовался, чтобы сплотить эти народы в борьбе с общим врагом. Несмотря на то, что они не на них напали, но, будучи соседями и других народов Северного Кавказа, они бы с таким же успехом могли бы в любом другом месте пересечь границу таким же образом и поступить с ними так, как они рассчитывали разделаться с нами. Но им не удалось это сделать, потому как были такие как Тарас Шамба и ему подобные. Он является не только абхазским героем, но и героем для всех кавказских народов, которых он не отличал от своих", – сказал Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

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подкасты, абхазия, тарас шамба, аудио