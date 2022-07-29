https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/v-mire-mudrykh-mysley-kogda-pogoda-raspolagaet-k-filosofstvovaniyu-1040592651.html

В мире мудрых мыслей: когда погода располагает к философствованию

В мире мудрых мыслей: когда погода располагает к философствованию

Колумнист Sputnik Алексей Ломия размышляет о том, как меняется мир и том, как мы меняемся в нем. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T19:07+0300

2022-07-29T19:07+0300

2022-07-29T19:07+0300

мнение

колумнисты

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Когда-то мудрые римляне сформулировали четко, ясно и, как умели только они, предельно кратко – "tempоra mutantur". Звучит просто и легко запоминается. Даже в моей памяти эта фраза сохранилась с первого курса студенчества, ведь надо было не просто зазубрить ее, но еще и попытаться разъяснить, к чему она была сказана. И если в случае с "pecunia non olet" ("деньги не пахнут") продуманному, но ленивому студенту не удалось бы на ходу истолковать эту сентенцию, то упомянутую выше, можно было понять без уточнений. "Меняются времена, и мы меняемся вместе с ними". Сколько глубокого смысла и мудрости в этом. И каждый раз, год за годом в этом сильнее убеждаешься.Другое времяТакое ощущение, что время сдвинулось. Лето у нас, например, начинается не в июне, а в июле. Так сложилось, что последние пять-шесть лет я стал больше находиться на природе, чему, кстати, несказанно рад, и стал внимательнее наблюдать за климатом, за деревьями, за птицами, за цветами. Современные технологии дают нам возможность все фиксировать и фотографировать. И когда память телефона стала переполняться от "тяжелых" живописных фотографий, пришлось прибегнуть к услуге одного из мессенджеров, который любезно представляет возможность хранить архив в облаке. Более того, периодически этот удобный сервис присылает уведомления, типа "посмотрите на изображения, сохраненные вами в это время в таком-то году". И вот тут начинаешь явственно осознавать, как, правда, все вокруг меняется. Мои знаменитые белые лилии ростом с человека, аромат которых слышно за десятки метров, имеют достаточно короткий период цветения. Он всегда начинался ближе к концу второй декады июня и заканчивался дней через десять. В этом году цикл сдвинулся почти на 20 дней. То же самое с черешней, с персиками, с мушмулой, сливами и другими фруктами. Бывалые люди начнут мне перечить, мол, это все исключение из правил, аномалия. Не соглашусь. Мои наблюдения, хоть и охватывают сравнительно короткий период времени, но обоснованы. Ведь в моем детстве мы, чтобы угодить одноклассницам и показать, какие мы крутые, на женский праздник 8 Марта бросались купаться в море. И не замерзали же. Да и настоящий купальный сезон открывали уже в конце мая. Теперь в такое время купаются только очень невосприимчивые к холодной воде люди.Отложенный сезонДаже наш очень мудрый и образованный главный эколог Роман Дбар бьет тревогу. Призывает и население, и власти подстраиваться к изменениям климата. Если Европа задыхается от неистовой жары, и там горят леса, то мы к вечеру начинаем зябнуть. И это в конце июля! Мне, конечно, сложно представить и понять, что мы можем предпринять. Разве что сдвинут сроки курортного сезона. Не с конца мая до конца сентября, а, к примеру, с 20 июня по 20 октября. Как это отразится на жизни населения, сложно сказать, разве что туристы будут понимать, когда правильнее к нам приехать, чтобы не сидеть в номерах в ожидании солнечной погоды.И все-таки вернусь к мудрым римлянам. Скорее всего, все куда сложнее, если присмотреться к событиям в мире. Ведь, на самом деле, все меняется вокруг. И мы меняемся соответственно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2022

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, колумнисты