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Ампар о единой лиге для дружественных республик: абхазскому футболу пойдет на пользу

Ампар о единой лиге для дружественных республик: абхазскому футболу пойдет на пользу

Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар о перспективах вхождения Абхазии в единую футбольную лигу для команд дружественных республик. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

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Ампар Ампар

Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова. По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА. Своим мнением о том, как это отразится на абхазском футболе, в интервью радио Sputnik Абхазия поделился заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.Он назвал эту новость позитивной. "Слава богу, что Россия имеет такие намерения. Надеюсь, что это удастся воплотить в реальность. Спорт – это всегда состязания. В первую очередь, это рост профессионального мастерства, это улучшение методики тренировочного процесса, это дружеские отношения. В то же время будет интерес для зрителей. Для всех, кто будет посещать дружественные республики, будет польза. Абхазскому футболу это однозначно пойдет на пользу", – считает Ампар. Подробности слушайте в аудиофайле.

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