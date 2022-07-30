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Ампар о единой лиге для дружественных республик: абхазскому футболу пойдет на пользу
Ампар о единой лиге для дружественных республик: абхазскому футболу пойдет на пользу
Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар о перспективах вхождения Абхазии в единую футбольную лигу для команд дружественных республик. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T13:11+0300
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Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова. По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА. Своим мнением о том, как это отразится на абхазском футболе, в интервью радио Sputnik Абхазия поделился заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.Он назвал эту новость позитивной. "Слава богу, что Россия имеет такие намерения. Надеюсь, что это удастся воплотить в реальность. Спорт – это всегда состязания. В первую очередь, это рост профессионального мастерства, это улучшение методики тренировочного процесса, это дружеские отношения. В то же время будет интерес для зрителей. Для всех, кто будет посещать дружественные республики, будет польза. Абхазскому футболу это однозначно пойдет на пользу", – считает Ампар. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Ампар о единой лиге для дружественных республик: абхазскому футболу пойдет на пользу
13:11 30.07.2022 (обновлено: 13:12 30.07.2022)
Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар о перспективах вхождения Абхазии в единую футбольную лигу для команд дружественных республик.
Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова. По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА. Своим мнением о том, как это отразится на абхазском футболе, в интервью радио Sputnik Абхазия поделился заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.
Он назвал эту новость позитивной.
"Слава богу, что Россия имеет такие намерения. Надеюсь, что это удастся воплотить в реальность. Спорт – это всегда состязания. В первую очередь, это рост профессионального мастерства, это улучшение методики тренировочного процесса, это дружеские отношения. В то же время будет интерес для зрителей. Для всех, кто будет посещать дружественные республики, будет польза. Абхазскому футболу это однозначно пойдет на пользу", – считает Ампар.
Подробности слушайте в аудиофайле
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