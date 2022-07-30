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Ануа провел комплексную проверку Вооруженных Сил Абхазии
Ануа провел комплексную проверку Вооруженных Сил Абхазии
Комплексная проверка проходила на протяжении нескольких дней, с 25 по 28 июля. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Министр обороны Абхазии, генерал-полковник Владимир Ануа провел комплексную проверку воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил.Глава ведомства проверил уровень боевой выучки мотострелков, артиллеристов, подразделений авиационной группы, детально ознакомился с результатами работы по обслуживанию и хранению вооружения и военной техники, созданию необходимых бытовых условий для проживания и отдыха военнослужащих, обеспечение их комнатами информирования и досуга, рабочими кабинетами командного состава.Ануа поручил ответственным лицам приложить максимум усилий для устранения выявленных при проверке недостатков и их причин.Кроме того, глава военного ведомства обратил внимание на вопросы тылового обеспечения, условий хранения вооружения и военной техники.Обсуждались способы совершенствования системы управления войсками и повышения их боеготовности.
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Ануа провел комплексную проверку Вооруженных Сил Абхазии

14:11 30.07.2022 (обновлено: 14:43 30.07.2022)
© Foto / Минобороны Абхазии Министр обороны, в период с 25 по 28 июля, провёл комплексную проверку воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил.
Министр обороны, в период с 25 по 28 июля, провёл комплексную проверку воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2022
© Foto / Минобороны Абхазии
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Комплексная проверка проходила на протяжении нескольких дней, с 25 по 28 июля.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Министр обороны Абхазии, генерал-полковник Владимир Ануа провел комплексную проверку воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил.
Глава ведомства проверил уровень боевой выучки мотострелков, артиллеристов, подразделений авиационной группы, детально ознакомился с результатами работы по обслуживанию и хранению вооружения и военной техники, созданию необходимых бытовых условий для проживания и отдыха военнослужащих, обеспечение их комнатами информирования и досуга, рабочими кабинетами командного состава.
Ануа поручил ответственным лицам приложить максимум усилий для устранения выявленных при проверке недостатков и их причин.
Кроме того, глава военного ведомства обратил внимание на вопросы тылового обеспечения, условий хранения вооружения и военной техники.
Обсуждались способы совершенствования системы управления войсками и повышения их боеготовности.
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