https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/anua-provel-kompleksnuyu-proverku-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1040606788.html

Ануа провел комплексную проверку Вооруженных Сил Абхазии

Ануа провел комплексную проверку Вооруженных Сил Абхазии

Комплексная проверка проходила на протяжении нескольких дней, с 25 по 28 июля. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T14:11+0300

2022-07-30T14:11+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Министр обороны Абхазии, генерал-полковник Владимир Ануа провел комплексную проверку воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил.Глава ведомства проверил уровень боевой выучки мотострелков, артиллеристов, подразделений авиационной группы, детально ознакомился с результатами работы по обслуживанию и хранению вооружения и военной техники, созданию необходимых бытовых условий для проживания и отдыха военнослужащих, обеспечение их комнатами информирования и досуга, рабочими кабинетами командного состава.Ануа поручил ответственным лицам приложить максимум усилий для устранения выявленных при проверке недостатков и их причин.Кроме того, глава военного ведомства обратил внимание на вопросы тылового обеспечения, условий хранения вооружения и военной техники.Обсуждались способы совершенствования системы управления войсками и повышения их боеготовности.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армия, военные, новости