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"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого

"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого

Как приготовить "сникерс" из бананов, почему не надо бояться сахарозаменителей и в чем удовольствие от правильного питания – рассказывает фуд-блогер Камила... 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T13:12+0300

2022-07-30T13:12+0300

2022-07-30T13:12+0300

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"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого "Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого

Десерты и снижение веса несовместимы – известный стереотип о правильном питании. Еще одно заблуждение – готовить здоровую, сбалансированную еду очень долго и дорого. Как сделать торты и пирожные из диетических хлебцов, какао и творога, какой десерт можно соорудить за 5-7 минут и точно ли будет вкусно (и полезно).1:10 – все ли сладкое вредно?2:22 – пирожное "картошка" здорового человека4:00 – шоколадный торт на сковородке5:45 – сахарозаменители – какие полезные?7:25 – топинамбур с огорода и что с ним делать8:18 – мука домашнего изготовления10:44 – рецепт правильных панкейков11:50 – как приготовить "сникерс" из банана14:08 – что общего у сахара и наркотиковСлушайте подкасты РИА Новости.

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