https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/rt-otkryl-priem-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-premiyu-dlya-voenkorov-1040607317.html
RT открыл прием заявок на международную премию для военкоров
RT открыл прием заявок на международную премию для военкоров
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T15:23+0300
2022-07-30T15:23+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в ежегодной международной премии для военных корреспондентов - Khaled Alkhateb International Memorial Awards.Премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, она учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшим с RT Arabic. В этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине. Предусмотрены две категории:Победители премии получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.Премия присуждается с 2018 года. В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали журналисты из России, США, Италии и Индии, в 2020 году - военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сми, rt, новости, конфликты
RT открыл прием заявок на международную премию для военкоров
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в ежегодной международной премии для военных корреспондентов - Khaled Alkhateb International Memorial Awards.
Премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, она учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшим с RT Arabic.
В этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине. Предусмотрены две категории:
"Лучшая работа из зоны конфликта"
— репортажи журналистов, освещающих ход СВО на Украине;
"Лучшая работа: гуманитарная миссия"
— истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам, восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победители премии получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com
. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
Премия присуждается с 2018 года. В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали журналисты из России, США, Италии и Индии, в 2020 году - военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.