https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/svintsovyy-sarkofag-iz-gyuenosa-stal-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1040606984.html

Свинцовый саркофаг из Гюэноса стал экспонатом Абхазского госмузея

Свинцовый саркофаг из Гюэноса стал экспонатом Абхазского госмузея

В конце августа 2021 года группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос – свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T14:36+0300

2022-07-30T14:36+0300

2022-07-30T14:37+0300

в абхазии

история

культура

археологи

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1e/1040603570_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_66fe6060ae1c8b1a97e68cdd4b221b2d.jpg

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Свинцовый саркофаг из древней Очамчыры передали в экспозицию Абхазскому государственному музею, сообщает Минкультуры. Уникальную находку обнаружили прошлым летом во время совместной абхазо-российской археологической экспедиции на месте раннехристианской базилики второй половины V - VI в. н.э. в городище Гюэнос. Внутри саркофага находился скелет мужчины около 50 лет. Это мог быть священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, правителей региона, предполагают ученые, поскольку в свинцовых гробах не хоронили обычных людей.Ранее на территории Абхазии обнаруживали лишь медные и мраморные саркофаги. По словам заместителя директора Института Востоковедения РАН Александра Скакова, ни одного свинцового саркофага не обнаруживали прежде ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

история, культура, археологи, новости