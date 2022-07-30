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Свинцовый саркофаг из Гюэноса стал экспонатом Абхазского госмузея
Свинцовый саркофаг из Гюэноса стал экспонатом Абхазского госмузея
В конце августа 2021 года группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос – свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T14:36+0300
2022-07-30T14:36+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Свинцовый саркофаг из древней Очамчыры передали в экспозицию Абхазскому государственному музею, сообщает Минкультуры. Уникальную находку обнаружили прошлым летом во время совместной абхазо-российской археологической экспедиции на месте раннехристианской базилики второй половины V - VI в. н.э. в городище Гюэнос. Внутри саркофага находился скелет мужчины около 50 лет. Это мог быть священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, правителей региона, предполагают ученые, поскольку в свинцовых гробах не хоронили обычных людей.Ранее на территории Абхазии обнаруживали лишь медные и мраморные саркофаги. По словам заместителя директора Института Востоковедения РАН Александра Скакова, ни одного свинцового саркофага не обнаруживали прежде ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР.
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история, культура, археологи, новости
Свинцовый саркофаг из Гюэноса стал экспонатом Абхазского госмузея
14:36 30.07.2022 (обновлено: 14:37 30.07.2022)
В конце августа 2021 года группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос – свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Свинцовый саркофаг из древней Очамчыры передали в экспозицию Абхазскому государственному музею, сообщает Минкультуры.
Уникальную находку обнаружили прошлым летом во время совместной абхазо-российской археологической экспедиции на месте раннехристианской базилики второй половины V - VI в. н.э. в городище Гюэнос.
Внутри саркофага находился скелет мужчины около 50 лет. Это мог быть священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, правителей региона, предполагают ученые, поскольку в свинцовых гробах не хоронили обычных людей.
Ранее на территории Абхазии обнаруживали лишь медные и мраморные саркофаги. По словам заместителя директора Института Востоковедения РАН Александра Скакова, ни одного свинцового саркофага не обнаруживали прежде ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР.