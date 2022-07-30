https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/timati-i-pinskiy-priobreli-vse-aktivy-starbucks-v-rossii-1040610179.html

Тимати и Пинский приобрели все активы Starbucks в России

Тимати и Пинский приобрели все активы Starbucks в России

Обновленные кофейни Starbucks откроются по более чем 200 адресам по всей России. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T19:22+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Все активы Starbucks в России приобрели Тимати и Антон Пинский, первые точки откроются уже в августе, сообщили бизнесмены в своих соцсетях.По его словам, сейчас команда работает над поиском нового названия для сети кофеен, желающие могут предложить свой вариант названия и дизайн логотипа. При этом, певец и бизнесмен отметил, что посетителям не стоит ждать большого ребрендинга.Ресторатор Антон Пинский заявил, что идут жаркие споры по названию и логотипу. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.

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