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Тимати и Пинский приобрели все активы Starbucks в России
Тимати и Пинский приобрели все активы Starbucks в России
Обновленные кофейни Starbucks откроются по более чем 200 адресам по всей России. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T19:22+0300
2022-07-30T19:22+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Все активы Starbucks в России приобрели Тимати и Антон Пинский, первые точки откроются уже в августе, сообщили бизнесмены в своих соцсетях.По его словам, сейчас команда работает над поиском нового названия для сети кофеен, желающие могут предложить свой вариант названия и дизайн логотипа. При этом, певец и бизнесмен отметил, что посетителям не стоит ждать большого ребрендинга.Ресторатор Антон Пинский заявил, что идут жаркие споры по названию и логотипу. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
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россия, новости, бизнес
Тимати и Пинский приобрели все активы Starbucks в России
19:22 30.07.2022 (обновлено: 19:25 30.07.2022)
Обновленные кофейни Starbucks откроются по более чем 200 адресам по всей России.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Все активы Starbucks в России приобрели Тимати и Антон Пинский, первые точки откроются уже в августе, сообщили бизнесмены в своих соцсетях.
"Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks - ред.) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", - написал Тимати.
По его словам, сейчас команда работает над поиском нового названия для сети кофеен, желающие могут предложить свой вариант названия и дизайн логотипа. При этом, певец и бизнесмен отметил, что посетителям не стоит ждать большого ребрендинга.
Ресторатор Антон Пинский заявил, что идут жаркие споры по названию и логотипу.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.