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Володин назвал, кто стоит за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке
Володин назвал, кто стоит за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке
ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными в ночь с 28 на 29 июля, было убито 53 человека, еще больше людей получили ранения разной степени тяжести. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T09:55+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные "азовцы". По его мнению, это Зеленский и его западные кураторы, которые стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса.Спикер Госдумы добавил, что признания своих зверств националистами из "Азова"* привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.В пятницу российское минобороны сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и был произведен из-за того, что боевики начали давать показания.*против боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела
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Володин назвал, кто стоит за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке
09:55 30.07.2022 (обновлено: 10:08 30.07.2022)
ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными в ночь с 28 на 29 июля, было убито 53 человека, еще больше людей получили ранения разной степени тяжести.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные "азовцы". По его мнению, это Зеленский и его западные кураторы, которые стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса.
"За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы добавил, что признания своих зверств националистами из "Азова"* привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.
В пятницу российское минобороны сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и был произведен из-за того, что боевики начали давать показания.
*против боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела