https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/volodin-nazval-kto-stoit-za-raketnym-udarom-po-sizo-v-elenovke-1040602723.html

Володин назвал, кто стоит за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке

Володин назвал, кто стоит за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке

ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными в ночь с 28 на 29 июля, было убито 53 человека, еще больше людей получили ранения разной степени тяжести. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T09:55+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные "азовцы". По его мнению, это Зеленский и его западные кураторы, которые стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса.Спикер Госдумы добавил, что признания своих зверств националистами из "Азова"* привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.В пятницу российское минобороны сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и был произведен из-за того, что боевики начали давать показания.*против боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела

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