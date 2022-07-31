https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-na-kubani-za-sutki-1040617076.html
Более 300 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки
Более 300 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки
Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавирусной инфекции. 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T14:41+0300
2022-07-31T14:41+0300
2022-07-31T14:42+0300
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/22/1030132263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d369953ff4a4a9c3c5ae2979fd676344.jpg
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 311 случаев COVID-19, сообщает Оперштаб региона.Среди заболевших 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей. Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 87 лет.По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в лабораториях края провели 7158554 исследования, всего в медучреждения с подозрением на коронавирус обратились 967606 жителей.За все время пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4680.
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/22/1030132263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95f002b6d1a86d28895ef76ef76cd6b1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Более 300 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки
14:41 31.07.2022 (обновлено: 14:42 31.07.2022)
Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 311 случаев COVID-19, сообщает Оперштаб региона.
Среди заболевших 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей. Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 87 лет.
По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в лабораториях края провели 7158554 исследования, всего в медучреждения с подозрением на коронавирус обратились 967606 жителей.
За все время пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4680.