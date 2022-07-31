https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-na-kubani-za-sutki-1040617076.html

Более 300 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки

Более 300 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавирусной инфекции. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T14:41+0300

2022-07-31T14:41+0300

2022-07-31T14:42+0300

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 311 случаев COVID-19, сообщает Оперштаб региона.Среди заболевших 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей. Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 87 лет.По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в лабораториях края провели 7158554 исследования, всего в медучреждения с подозрением на коронавирус обратились 967606 жителей.За все время пандемии на Кубани подтвердили 266002 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4680.

краснодарский край

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краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости