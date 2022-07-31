https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/dopolnitelnoe-vremya-khagba-i-zantariya-o-lyubitelskikh-futbolnykh-turnirakh-v-abkhazii-1040566340.html
Дополнительное время: Хагба и Зантария о любительских футбольных турнирах в Абхазии
Дополнительное время: Хагба и Зантария о любительских футбольных турнирах в Абхазии
Об итогах турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии, об идее создания турнира среди сельских команд, и о том, что делается для того... 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T17:48+0300
2022-07-31T17:48+0300
2022-07-31T17:48+0300
радио
дополнительное время
футбол
федерация футбола абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040566183_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_114472906e20874e2dd488e4dc8a48fe.jpg
Дополнительное время: Хагба и Зантария о турнирах в Абхазии для любителей футбола
Дополнительное время: Хагба и Зантария о турнирах в Абхазии для любителей футбола
Об итогах турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии, об идее создания турнира среди сельских команд, и о том, что делается для того, чтобы футбол в Абхазии был, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации футбола Таращ Хагба и футболист клуба "Атлант" Рамин Зантария.В любительском турнире по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии принимало участие 20 команд, которые по итогам "слепой" жеребьевки были разбиты на группы. Игры проходили в течение месяца. По его итогам, команда СГБ стала победителем, а команда Администрации Сухума, за которую играл Рамин Зантария, заняла второе место. Футболист в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от турнира.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040566183_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_721da9431a3a10f65d31efcee8889f11.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дополнительное время, футбол, федерация футбола абхазии, аудио
Об итогах турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии, об идее создания турнира среди сельских команд, и о том, что делается для того, чтобы футбол в Абхазии был, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации футбола Таращ Хагба и футболист клуба "Атлант" Рамин Зантария.
В любительском турнире по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии принимало участие 20 команд, которые по итогам "слепой" жеребьевки были разбиты на группы. Игры проходили в течение месяца. По его итогам, команда СГБ стала победителем, а команда Администрации Сухума, за которую играл Рамин Зантария, заняла второе место. Футболист в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от турнира.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.