https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/dopolnitelnoe-vremya-khagba-i-zantariya-o-lyubitelskikh-futbolnykh-turnirakh-v-abkhazii-1040566340.html

Дополнительное время: Хагба и Зантария о любительских футбольных турнирах в Абхазии

Дополнительное время: Хагба и Зантария о любительских футбольных турнирах в Абхазии

Об итогах турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии, об идее создания турнира среди сельских команд, и о том, что делается для того... 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T17:48+0300

2022-07-31T17:48+0300

2022-07-31T17:48+0300

радио

дополнительное время

футбол

федерация футбола абхазии

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Дополнительное время: Хагба и Зантария о турнирах в Абхазии для любителей футбола Дополнительное время: Хагба и Зантария о турнирах в Абхазии для любителей футбола

Об итогах турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии, об идее создания турнира среди сельских команд, и о том, что делается для того, чтобы футбол в Абхазии был, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации футбола Таращ Хагба и футболист клуба "Атлант" Рамин Зантария.В любительском турнире по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии принимало участие 20 команд, которые по итогам "слепой" жеребьевки были разбиты на группы. Игры проходили в течение месяца. По его итогам, команда СГБ стала победителем, а команда Администрации Сухума, за которую играл Рамин Зантария, заняла второе место. Футболист в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от турнира.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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дополнительное время, футбол, федерация футбола абхазии, аудио