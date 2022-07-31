https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/gadeliya-o-muzykalnom-sezone-v-pitsundskom-khrame-nasyschennyy---1040565418.html
Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный
Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный
Как проходят концерты в Пицундском храме, что любит слушать публика и насколько востребованы концерты у туристов и жителей Абхазии, в эфире радио Sputnik... 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T13:02+0300
2022-07-31T13:02+0300
2022-07-31T13:02+0300
радио
подкасты
культура
пицундский орган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040565105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae1a8ff8cb63b7fd6794084ba10c278e.jpg
Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный
Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный
Концерты проходят каждый день и во всех звучит орган, а программа совершенно разная, интересная, от музыки барокко до музыки XX века, проинформировал Гаделия. По его словам, сезон идет вплотную, насыщенно."Публика в этом году музыкальная. Все концерты хорошо посещаются. Мы стараемся таким образом подобрать программу, чтоб она была интересна как меломаном, которые зачастую посещают наши концерты из разных городов России, так и публике, которая пришла впервые. Они услышат какие-то знакомые для себя композиции, произведения", - сказал Гаделия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040565105_170:0:1879:1282_1920x0_80_0_0_7d5ea8ce65653e72ae86ff65f1a5fce5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, культура, пицундский орган, аудио
Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный
Как проходят концерты в Пицундском храме, что любит слушать публика и насколько востребованы концерты у туристов и жителей Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал, органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
Концерты проходят каждый день и во всех звучит орган, а программа совершенно разная, интересная, от музыки барокко до музыки XX века, проинформировал Гаделия. По его словам, сезон идет вплотную, насыщенно.
"Публика в этом году музыкальная. Все концерты хорошо посещаются. Мы стараемся таким образом подобрать программу, чтоб она была интересна как меломаном, которые зачастую посещают наши концерты из разных городов России, так и публике, которая пришла впервые. Они услышат какие-то знакомые для себя композиции, произведения", - сказал Гаделия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.