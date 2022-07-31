https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/gadeliya-o-muzykalnom-sezone-v-pitsundskom-khrame-nasyschennyy---1040565418.html

Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный

Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный

Как проходят концерты в Пицундском храме, что любит слушать публика и насколько востребованы концерты у туристов и жителей Абхазии, в эфире радио Sputnik... 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T13:02+0300

2022-07-31T13:02+0300

2022-07-31T13:02+0300

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Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный Гаделия о музыкальном сезоне в Пицундском храме: насыщенный

Концерты проходят каждый день и во всех звучит орган, а программа совершенно разная, интересная, от музыки барокко до музыки XX века, проинформировал Гаделия. По его словам, сезон идет вплотную, насыщенно."Публика в этом году музыкальная. Все концерты хорошо посещаются. Мы стараемся таким образом подобрать программу, чтоб она была интересна как меломаном, которые зачастую посещают наши концерты из разных городов России, так и публике, которая пришла впервые. Они услышат какие-то знакомые для себя композиции, произведения", - сказал Гаделия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, культура, пицундский орган, аудио