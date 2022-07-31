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Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве
Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве
Информационный "крестовый поход" Запада в попытке изолировать Россию от мира провалился и обернулся против инициаторов, заявила официальный представитель МИД... 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T16:40+0300
2022-07-31T16:40+0300
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Почему противоборство в информационной сфере - основа любого конфликта? Как Россия противостоит в информационной сфере украинским и западным атакам? Какие действия помогут победить в информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал активист КИБЕР ФРОНТА Z и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Махаев.
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в мире, сми, видео, мультимедиа, видео
Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве
16:40 31.07.2022 (обновлено: 17:00 31.07.2022)
Информационный "крестовый поход" Запада в попытке изолировать Россию от мира провалился и обернулся против инициаторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Почему противоборство в информационной сфере - основа любого конфликта? Как Россия противостоит в информационной сфере украинским и западным атакам? Какие действия помогут победить в информационной войне?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал активист КИБЕР ФРОНТА Z и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Махаев.