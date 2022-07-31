https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/makhaev-kak-rossiya-pobezhdaet-zapad-v-infoprostranstve-1040617928.html

Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве

Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве

Информационный "крестовый поход" Запада в попытке изолировать Россию от мира провалился и обернулся против инициаторов, заявила официальный представитель МИД... 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T16:40+0300

2022-07-31T16:40+0300

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Почему противоборство в информационной сфере - основа любого конфликта? Как Россия противостоит в информационной сфере украинским и западным атакам? Какие действия помогут победить в информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал активист КИБЕР ФРОНТА Z и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Махаев.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сми, видео, мультимедиа, видео