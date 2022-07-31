Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане

"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", - говорится в документе.