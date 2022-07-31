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Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане
Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ 31... 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T13:15+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Основная угроза нацбезопасности России в Мировом океане - курс США на доминирование и рост активности НАТО, отмечается в новой Морской доктрине, утвержденной в воскресенье указом президента Владимира Путина.Среди угроз нацбезопасности России указаны также продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.В последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского флота.
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Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ 31 июля.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Основная угроза нацбезопасности России в Мировом океане - курс США на доминирование и рост активности НАТО, отмечается в новой Морской доктрине, утвержденной в воскресенье указом президента Владимира Путина.
"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", - говорится в документе.
Среди угроз нацбезопасности России указаны также продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.
В последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского флота.