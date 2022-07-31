https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/podlodka-belgorod-kharakteristiki-1040620093.html

Подлодка "Белгород": характеристики

Подлодка "Белгород": характеристики

Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" торжественно передали ВМФ России в начале июля. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T19:25+0300

2022-07-31T19:25+0300

2022-07-31T21:08+0300

мультимедиа

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1f/1040619567_0:2:601:340_1920x0_80_0_0_07f45bd521fd4fa4fe717c51a49bcb4e.jpg

Атомную субмарину изготовили на "Севмаше" в Северодвинске с использованием передовых достижений науки и техники. На борту подлодки — шесть ядерных торпед "Посейдон".Термоядерные торпеды способны накрыть побережье противника искусственными цунами и уничтожать целые корабельные группировки."Посейдон" может пробираться мимо береговой обороны, путешествуя по морскому дну.Подробнее о характеристиках исследовательской подводной лодки смотрите в инфографике Sputnik.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, инфографика, инфографика