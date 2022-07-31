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Подлодка "Белгород": характеристики
Подлодка "Белгород": характеристики
Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" торжественно передали ВМФ России в начале июля. 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T19:25+0300
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Атомную субмарину изготовили на "Севмаше" в Северодвинске с использованием передовых достижений науки и техники. На борту подлодки — шесть ядерных торпед "Посейдон".Термоядерные торпеды способны накрыть побережье противника искусственными цунами и уничтожать целые корабельные группировки."Посейдон" может пробираться мимо береговой обороны, путешествуя по морскому дну.Подробнее о характеристиках исследовательской подводной лодки смотрите в инфографике Sputnik.
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мультимедиа, инфографика, инфографика
Подлодка "Белгород": характеристики
19:25 31.07.2022 (обновлено: 21:08 31.07.2022)
Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" торжественно передали ВМФ России в начале июля.
Атомную субмарину изготовили на "Севмаше" в Северодвинске с использованием передовых достижений науки и техники. На борту подлодки — шесть ядерных торпед "Посейдон".
Термоядерные торпеды способны накрыть побережье противника искусственными цунами и уничтожать целые корабельные группировки.
"Посейдон" может пробираться мимо береговой обороны, путешествуя по морскому дну.
Подробнее о характеристиках исследовательской подводной лодки смотрите в инфографике Sputnik.