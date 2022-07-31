https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/signaly-trevogi-vklyuchili-na-severe-kosovo-1040619902.html

Сигналы тревоги включили на севере Косово

Сигналы тревоги включили на севере Косово

Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии... 31.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Сирены воздушной тревоги раздались в северных районах Косово, населенных преимущественно сербами, люди строят баррикады на трассах, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечерне новости".В воскресенье президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам. Он сообщил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными сербскими властями личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей с сербскими номерами на номера "республики Косово". Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов в Косово "Сербия победит". Подразделения военных Сербии приведены в полную боевую готовность.Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".

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