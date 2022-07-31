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Сигналы тревоги включили на севере Косово
Сигналы тревоги включили на севере Косово
Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии... 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T20:55+0300
2022-07-31T20:55+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Сирены воздушной тревоги раздались в северных районах Косово, населенных преимущественно сербами, люди строят баррикады на трассах, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечерне новости".В воскресенье президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам. Он сообщил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными сербскими властями личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей с сербскими номерами на номера "республики Косово". Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов в Косово "Сербия победит". Подразделения военных Сербии приведены в полную боевую готовность.Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".
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в мире, косово, новости
Сигналы тревоги включили на севере Косово
20:55 31.07.2022 (обновлено: 20:56 31.07.2022)
Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik.
Сирены воздушной тревоги раздались в северных районах Косово, населенных преимущественно сербами, люди строят баррикады на трассах, передает РИА Новости
со ссылкой на издание "Вечерне новости".
В воскресенье президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам. Он сообщил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными сербскими властями личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей с сербскими номерами на номера "республики Косово". Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов в Косово "Сербия победит".
"После 18.00 (19.00 мск) активированы сигналы воздушной тревоги в Косовска-Митровице... Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах… Граждане строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются", - пишет портал.
Подразделения военных Сербии приведены в полную боевую готовность.
Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".