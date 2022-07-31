https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1040612591.html
Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства. 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T08:45+0300
2022-07-31T08:45+0300
2022-07-31T08:48+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, пять человек получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ России, который отмечают в последнее воскресенье июля, отменили в городе из соображений безопасности. "Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал губернатор.Он призвал горожан сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, черноморский флот, севастополь
Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
08:45 31.07.2022 (обновлено: 08:48 31.07.2022)
На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik.
Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, пять человек получили ранения, сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ России, который отмечают в последнее воскресенье июля, отменили в городе из соображений безопасности.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал губернатор.
Он призвал горожан сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.