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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1040612591.html
Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства. 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T08:45+0300
2022-07-31T08:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, пять человек получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ России, который отмечают в последнее воскресенье июля, отменили в городе из соображений безопасности. "Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал губернатор.Он призвал горожан сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.
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Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

08:45 31.07.2022 (обновлено: 08:48 31.07.2022)
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкНа набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2022
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, пять человек получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ России, который отмечают в последнее воскресенье июля, отменили в городе из соображений безопасности.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал губернатор.
Он призвал горожан сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.
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