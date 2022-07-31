https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-do-350-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1040616512.html

ВКС России уничтожили до 350 националистов "Кракена" в Харькове

ВКС России уничтожили до 350 националистов "Кракена" в Харькове

ВС России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T14:26+0300

2022-07-31T14:26+0300

2022-07-31T14:26+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Российские ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове, уничтожено до 350 националистов, сообщает Минобороны России. Этим же ударом уничтожено 11 единиц военной техники.В ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ: уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники.За минувшие сутки российскими войсками поражено 13 пунктов управления и живая сила и военная техника противника в 227-и районах.Ударами ВКС России в Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.Также уничтожены четыре склада боеприпасов в ДНР, Харьковской области и городе Николаев.Российскими средствами ПВО за сутки сбито пять украинских беспилотников, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня.

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