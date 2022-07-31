https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vosstanovit-i-blagoustroit-kakim-budet-muzey-lakoba-posle-remonta-1040617791.html

Восстановить и благоустроить: каким будет музей Лакоба после ремонта

Восстановить и благоустроить: каким будет музей Лакоба после ремонта

В ноябре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T17:20+0300

2022-07-31T17:20+0300

2022-07-31T17:21+0300

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральный директор госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба в интервью радио Sputnik рассказал о работах, которые будут проведены в рамках восстановления музея Нестора Лакоба.Сейчас идет капитальный ремонт здания, после чего будет применен дизайн-проект. На втором этаже будут располагаться четыре экспозиционных зала, где будут размещаться экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Нестора Лакоба, а на первом этаже будет хранилище, администрация, зал на 40 мест, проинформировал гендиректор "Абхазстроя"."Вообще здание очень приличных размеров 18,5 на 12 метров, если это переводить в квадратуру, то это 450 квадратных метров. Естественно будет благоустройство двора, мы должны сделать лестницу – вход со двора и со стороны улицы Лакоба", - подчеркнул Тванба.Сейчас строители занимаются возведением перегородок, рассказал руководитель госкомпании "Абхазстрой"."Потом будет проведена электрика, штукатурка, затем как обычно надо приводить в порядок полы, стены, потолки. Еще в 2004 году мы отремонтировали фасад здания, сохранили его в первозданном виде, нашли такой же кирпич, который использовался ранее при строительстве", - рассказал он.Всего на восстановление объекта культуры выделили 13 миллионов рублей.В музее имени Нестора Лакоба в Сухуме восстановительные работы начались на прошлой неделе. Музей был создан в 1982 году и уже через год открылся для посетителей, однако проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов учреждение культуры было сожжено. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.

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