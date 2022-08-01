https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/bank-rossii-prodlil-ogranicheniya-na-snyatie-nalichnykh-v-valyute-1040632173.html

Банк России продлил ограничения на снятие наличных в валюте

Банк России продлил ограничения на снятие наличных в валюте

Также до 9 марта 2023 года в силе остаются лимиты на покупку валюты - банки могут продавать только доллары США и евро, которые поступили в их кассы после 9... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T12:50+0300

2022-08-01T12:50+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Центральный банк России продлили ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.Лимит в 10 тысяч долларов США (или на ту же сумму в евро) на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада сохраняется.Остальные деньги можно получить только в рублях по курсу в день снятия. Кроме того, выдача валюты происходит только в долларах США или в евро, вне зависимости от того, в какой валюте был вклад.После начала специальной военной операции 24 февраля, многие европейские страны и США ввели санкции против российских банков. Они коснулись как заморозки российских активов за рубежом, так и запрета на покупку наличной валюты западных стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ssha-pridetsya-raskoshelitsya-v-sluchae-obyavleniya-rossii-defolta-1039421626.html

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