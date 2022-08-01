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Банк России продлил ограничения на снятие наличных в валюте
Банк России продлил ограничения на снятие наличных в валюте
Также до 9 марта 2023 года в силе остаются лимиты на покупку валюты - банки могут продавать только доллары США и евро, которые поступили в их кассы после 9... 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T12:50+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Центральный банк России продлили ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.Лимит в 10 тысяч долларов США (или на ту же сумму в евро) на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада сохраняется.Остальные деньги можно получить только в рублях по курсу в день снятия. Кроме того, выдача валюты происходит только в долларах США или в евро, вне зависимости от того, в какой валюте был вклад.После начала специальной военной операции 24 февраля, многие европейские страны и США ввели санкции против российских банков. Они коснулись как заморозки российских активов за рубежом, так и запрета на покупку наличной валюты западных стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ssha-pridetsya-raskoshelitsya-v-sluchae-obyavleniya-rossii-defolta-1039421626.html
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финансы, россия, новости
Банк России продлил ограничения на снятие наличных в валюте
12:50 01.08.2022 (обновлено: 12:51 01.08.2022)
Также до 9 марта 2023 года в силе остаются лимиты на покупку валюты - банки могут продавать только доллары США и евро, которые поступили в их кассы после 9 апреля этого года. Продажу другой иностранной валюты ограничения не затрагивают.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik.
Центральный банк России продлили ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом сообщает
пресс-служба банка.
Лимит в 10 тысяч долларов США (или на ту же сумму в евро) на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада сохраняется.
"Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Остальные деньги можно получить только в рублях по курсу в день снятия. Кроме того, выдача валюты происходит только в долларах США или в евро, вне зависимости от того, в какой валюте был вклад.
После начала специальной военной операции 24 февраля, многие европейские страны и США ввели санкции против российских банков. Они коснулись как заморозки российских активов за рубежом, так и запрета на покупку наличной валюты западных стран.