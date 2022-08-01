https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/istorik-rasskazala-pochemu-abkhazskuyu-sotnyu-v-pervoy-mirovoy-tak-vysoko-tsenili--1040639990.html

Историк рассказала, почему "Абхазскую сотню" в Первой мировой так высоко ценили

Историк рассказала, почему "Абхазскую сотню" в Первой мировой так высоко ценили

Об участии "Абхазской сотни" в Первой мировой войне, об отваге и храбрости горцев в эфире радио Sputnik в день памяти воинов, погибших в 1914-1918 годах... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T18:03+0300

2022-08-01T18:03+0300

2022-08-01T18:03+0300

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абхазия

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Историк рассказала, почему «Абхазскую сотню» в Первой мировой так высоко ценили Историк рассказала, почему «Абхазскую сотню» в Первой мировой так высоко ценили

108 лет назад – 1 августа 1914 года – Германия, союзник Австро-Венгрии, объявила войну России. Российская империя вступила в Первую мировую на стороне Сербии. Первая мировая война привела к развалу четырех империй и спровоцировала расцвет национализма, разрушив общую европейскую цивилизацию. Она стала первым вооруженным конфликтом мирового масштаба. На фронтах Первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и храбрость, которую они проявили годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской империи.О том, как формировалась Абхазская сотня, почему высоко ценили роль горцев-добровольцев в боях и какие исторические факты говорят об отваге абхазских бойцов, можно узнать в аудиофайле.

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подкасты, первая мировая война (1914-1918), такие обстоятельства, абхазия, аудио