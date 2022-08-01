https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/istoriya-odnogo-sarkofaga-sem-faktov-ob-unikalnoy-nakhodke-iz-ochamchyry--1040629265.html

История одного саркофага: семь фактов об уникальной находке из Очамчыры

История одного саркофага: семь фактов об уникальной находке из Очамчыры

В августе 2021 года абхазские и российские ученые во время раскопок в древнем городе Гюэнос, находившемся на территории современной Очамчыры, обнаружили... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T11:37+0300

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Уникальная находка была обнаружена на месте раннехристианской базилики второй половины V - VI в. н.э.Внутри саркофага находился скелет мужчины, которому на момент смерти было около 50 лет. Как полагают ученые, это мог быть священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, правителей региона, поскольку в свинцовых гробах не хоронили обычных людей. Помимо скелета, внутри ничего обнаружить не удалось.Ранее на территории Абхазии обнаруживали лишь медные и мраморные саркофаги, но ни одного свинцового саркофага не находили прежде ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР.30 июля свинцовый саркофаг стал экспонатом Абхазского государственного музея.В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже четыре года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии.На античном городище проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Ранее на территории городища обнаружили плинфы с надписями на арамейском языке. В 2022 году раскопки в Гюэносе продолжились.

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