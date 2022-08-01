Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год
© Sputnik / Томас ТхайцукДеньги
© Sputnik / Томас Тхайцук
В прошлой редакции закона объем доходов республиканского бюджета на 2022 год был утвержден в сумме 9,43 миллиарда.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О республиканском бюджете на 2022 год". Постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Согласно изменениям, общий доход республиканского бюджета на год утвержден в сумме 9,763 миллиарда рублей.
Согласно пояснительной записке, прогнозируются дополнительные доходы в республиканский бюджет в объеме более 350 миллионов рублей. Из них:
поступления по НДС на товары (работы и услуги), реализуемые в Абхазии - 166 миллионов рублей;
поступления по НДС на товары, ввозимые в Абхазию – 104,9 миллиона рублей;
доходы от внешнеэкономической деятельности – 22,09 миллиона рублей;
государственная пошлина – 22,02 миллиона рублей;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности – 300 тысяч рублей;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 миллион рублей;
платежи за пользование природными ресурсами – 10,5 миллиона рублей;
административные платежи и сборы – 7,2 миллиона рублей;
штрафы, санкции, возмещение ущерба – 15, 9 миллиона рублей;
безвозмездные поступления от резидентов Республики Абхазия – 1,3 миллиона рублей.
В сумму доходов бюджета входит российская финансовая помощь: 4,1 миллиона - в целях социально-экономического развития Абхазии, 1,35 миллиарда рублей - в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и 200 миллионов рублей - на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по "Программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.
Расходы республиканского бюджета, согласно закону, составляют 10,9 миллиарда рублей, таким образом дефицит бюджета составит 1,187 миллиарда рублей.
Что до финансирования бюджетного дефицита, предполагается уменьшение суммы кредита от Национального банка Абхазии с 627,9 миллиона рублей до 508 миллионов рублей.