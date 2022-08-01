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Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год

Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год

В прошлой редакции закона объем доходов республиканского бюджета на 2022 год был утвержден в сумме 9,43 миллиарда. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О республиканском бюджете на 2022 год". Постановление опубликовано на сайте Кабмина.Согласно пояснительной записке, прогнозируются дополнительные доходы в республиканский бюджет в объеме более 350 миллионов рублей. Из них:В сумму доходов бюджета входит российская финансовая помощь: 4,1 миллиона - в целях социально-экономического развития Абхазии, 1,35 миллиарда рублей - в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и 200 миллионов рублей - на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по "Программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.Расходы республиканского бюджета, согласно закону, составляют 10,9 миллиарда рублей, таким образом дефицит бюджета составит 1,187 миллиарда рублей.Что до финансирования бюджетного дефицита, предполагается уменьшение суммы кредита от Национального банка Абхазии с 627,9 миллиона рублей до 508 миллионов рублей.

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