Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/kabmin-abkhazii-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-zakon-o-byudzhete-na-2022-god-1040650136.html
Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год
Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год
В прошлой редакции закона объем доходов республиканского бюджета на 2022 год был утвержден в сумме 9,43 миллиарда. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T20:18+0300
2022-08-01T20:18+0300
абхазия
в абхазии
кабмин абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601230_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c2f883125ce01539d3217d7bfc360260.jpg
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О республиканском бюджете на 2022 год". Постановление опубликовано на сайте Кабмина.Согласно пояснительной записке, прогнозируются дополнительные доходы в республиканский бюджет в объеме более 350 миллионов рублей. Из них:В сумму доходов бюджета входит российская финансовая помощь: 4,1 миллиона - в целях социально-экономического развития Абхазии, 1,35 миллиарда рублей - в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и 200 миллионов рублей - на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по "Программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.Расходы республиканского бюджета, согласно закону, составляют 10,9 миллиарда рублей, таким образом дефицит бюджета составит 1,187 миллиарда рублей.Что до финансирования бюджетного дефицита, предполагается уменьшение суммы кредита от Национального банка Абхазии с 627,9 миллиона рублей до 508 миллионов рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601230_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_213fd94d2bee471fa1a28dd3b342ea2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, кабмин абхазии, новости

Кабмин Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год

20:18 01.08.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукДеньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В прошлой редакции закона объем доходов республиканского бюджета на 2022 год был утвержден в сумме 9,43 миллиарда.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О республиканском бюджете на 2022 год". Постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Согласно изменениям, общий доход республиканского бюджета на год утвержден в сумме 9,763 миллиарда рублей.
Согласно пояснительной записке, прогнозируются дополнительные доходы в республиканский бюджет в объеме более 350 миллионов рублей. Из них:
поступления по НДС на товары (работы и услуги), реализуемые в Абхазии - 166 миллионов рублей;
поступления по НДС на товары, ввозимые в Абхазию – 104,9 миллиона рублей;
доходы от внешнеэкономической деятельности – 22,09 миллиона рублей;
государственная пошлина – 22,02 миллиона рублей;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности – 300 тысяч рублей;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 миллион рублей;
платежи за пользование природными ресурсами – 10,5 миллиона рублей;
административные платежи и сборы – 7,2 миллиона рублей;
штрафы, санкции, возмещение ущерба – 15, 9 миллиона рублей;
безвозмездные поступления от резидентов Республики Абхазия – 1,3 миллиона рублей.
В сумму доходов бюджета входит российская финансовая помощь: 4,1 миллиона - в целях социально-экономического развития Абхазии, 1,35 миллиарда рублей - в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и 200 миллионов рублей - на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по "Программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.
Расходы республиканского бюджета, согласно закону, составляют 10,9 миллиарда рублей, таким образом дефицит бюджета составит 1,187 миллиарда рублей.
Что до финансирования бюджетного дефицита, предполагается уменьшение суммы кредита от Национального банка Абхазии с 627,9 миллиона рублей до 508 миллионов рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0