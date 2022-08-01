https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/pervoe-sudno-s-zernom-pokinulo-ukrainskiy-port-1040621795.html
Первое судно с зерном покинуло украинский порт
Первое судно с зерном покинуло украинский порт
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что транспортировка украинского зерна может начаться 1 августа. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T09:30+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Первый корабль с зерном покинул украинский порт в 8:30 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Турции.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, координационный центр в Стамбуле будет отслеживать прохождение корабля при помощи спутников.22 июля в столице Турции, Стамбуле, состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.
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россия, украина, новости
Первое судно с зерном покинуло украинский порт
09:30 01.08.2022 (обновлено: 09:53 01.08.2022)
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что транспортировка украинского зерна может начаться 1 августа.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik.
Первый корабль с зерном покинул украинский порт в 8:30 по московскому времени, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны Турции.
"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени (совпадает с московским - ред.) и направится в Ливан", – говорится в сообщении.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, координационный центр в Стамбуле будет отслеживать прохождение корабля при помощи спутников.
22 июля в столице Турции, Стамбуле, состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.