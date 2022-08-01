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Взаимный интерес: Колташов об инвестициях в турсферу и в энергетику Абхазии

Взаимный интерес: Колташов об инвестициях в турсферу и в энергетику Абхазии

Насколько важно привлекать инвестиции, куда в первую очередь нужно вкладываться и какова при этом роль государства, в эфире радио Sputnik своим мнением... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T13:55+0300

2022-08-01T13:55+0300

2022-08-01T13:55+0300

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Взаимный интерес: Колташов об инвестициях в турсферу и в энергетику Абхазии Взаимный интерес: Колташов об инвестициях в турсферу и в энергетику Абхазии

По мнению Колташова, турсфере Абхазии не хватает крупных отелей средней цены, и только крупные капиталы могут это создавать, подчеркнул он."Отдых в первобытном, простом формате, уже не совсем тот, что был бы интересен сейчас российскому среднему классу. И в России эта проблема существует – нехватка отелей среднего уровня, где было бы все включено или почти включено, и не было бы очень дорого, это то, чем притягательна Турция. Такого рода инвестиции были бы интересны", – отметил эксперт.Колташов подчеркнул, чтобы произошла революция в турсегменте Абхазии, нужно соединить приток капитала внешнего, который нуждается в том, чтобы государство покровительствовало ему, и включения местного. Эксперт рассказал, на каких условия должны выстраиваться отношения между государством и инвестором."Нужно предусмотреть ниши для местного бизнеса. Если вы договариваетесь с крупным инвестором, он строит на побережье сети отелей, то нужно оставить ниши для местных ресторанов, чтобы не все занял этот крупный инвестор, чтоб он дал возможность на этом туристическом потоке, который он за собой приведет, тут же заработать местным предприятиям – магазины, кафе, рестораны, туристические бюро. Это все должно быть с преимущественным участием местного капитала", – сказал Колташов.Собеседник Sputnik также поделился своим видением того, как привлечь инвестиции в энергетику Абхазии, рассказал, какие ошибки не должны допускаться, и возможно ли решить проблему в скором времени.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, взаимный интерес, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, туризм, аудио