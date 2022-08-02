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Судно с украинским зерном прибыло в порт Стамбула
Судно с украинским зерном прибыло в порт Стамбула
В среду судно досмотрят осмотр представители четырех сторон (Россия, Украина, Турция и ООН), подписавших Стамбульские соглашения. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T22:59+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Первый корабль с украинским зерном прибыл для досмотра в порт Стамбула, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.В Стамбуле корабль досмотрит комиссия, в которую входят представители России, Украины, Турции и ООН. После этого он проследует дальше к пункту назначения - в Ливан.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.
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в мире, новости
Судно с украинским зерном прибыло в порт Стамбула
В среду судно досмотрят осмотр представители четырех сторон (Россия, Украина, Турция и ООН), подписавших Стамбульские соглашения.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik.
Первый корабль с украинским зерном прибыл для досмотра в порт Стамбула, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны Турции.
"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", - сообщило военное ведомство.
В Стамбуле корабль досмотрит комиссия, в которую входят представители России, Украины, Турции и ООН. После этого он проследует дальше к пункту назначения - в Ливан.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.