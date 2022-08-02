https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/sudno-s-ukrainskim-zernom-pribylo-v-port-stambula-1040673287.html

Судно с украинским зерном прибыло в порт Стамбула

Судно с украинским зерном прибыло в порт Стамбула

В среду судно досмотрят осмотр представители четырех сторон (Россия, Украина, Турция и ООН), подписавших Стамбульские соглашения. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T22:59+0300

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Первый корабль с украинским зерном прибыл для досмотра в порт Стамбула, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.В Стамбуле корабль досмотрит комиссия, в которую входят представители России, Украины, Турции и ООН. После этого он проследует дальше к пункту назначения - в Ливан.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/vsemirnyy-golod-bez-ukrainskogo-zerna-realnost-ili-propaganda-1040516902.html

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