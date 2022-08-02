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Такие обстоятельства: Габуния и Тарба об уровне безработицы в Абхазии
Такие обстоятельства: Габуния и Тарба об уровне безработицы в Абхазии
О безработице в Абхазии в статистических данных и в реальной ситуации в эфире радио Sputnik рассказали экономист Батал Тарба и юрист Георгий Габуния. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T12:28+0300
2022-08-02T12:28+0300
2022-08-02T12:28+0300
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Такие обстоятельства: Габуния и Тарба об уровне безработицы в Абхазии
Такие обстоятельства: Габуния и Тарба об уровне безработицы в Абхазии
Уровень безработицы в Гагрском районе превысил 60%. Такие данные приводит администрация Гагры. О высоком уровне безработицы как негативном факторе, тормозящем развитие экономики страны, говорил и президент Аслан Бжания в своем обращении к Народному Собранию. Как формируются такие показатели, каков реальный уровень безработицы и как она влияет на экономику, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Батал Тарба и юрист Георгий Габуния. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, безработица, аудио
Такие обстоятельства: Габуния и Тарба об уровне безработицы в Абхазии
О безработице в Абхазии в статистических данных и в реальной ситуации в эфире радио Sputnik рассказали экономист Батал Тарба и юрист Георгий Габуния.
Уровень безработицы в Гагрском районе превысил 60%. Такие данные приводит администрация Гагры. О высоком уровне безработицы как негативном факторе, тормозящем развитие экономики страны, говорил и президент Аслан Бжания в своем обращении к Народному Собранию. Как формируются такие показатели, каков реальный уровень безработицы и как она влияет на экономику, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Батал Тарба и юрист Георгий Габуния.
Подробности слушайте в аудиофайле
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