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Цветы возложили к могиле ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в день ВДВ
Цветы возложили к могиле ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в день ВДВ
День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для... 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T13:37+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия в Сухуме возложили цветы.Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.После войны в 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу
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Цветы возложили к могиле ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в день ВДВ
13:37 02.08.2022 (обновлено: 16:07 02.08.2022)
День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи подразделение из 12 человек было десантировано на парашютах.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия в Сухуме возложили цветы.
В сквере у государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск Абхазии.
Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.
После войны в 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.
25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу