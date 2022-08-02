https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/tsvety-vozlozhili-k-mogile-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-khasana-kharaziya-v-den-vdv-1040660482.html

Цветы возложили к могиле ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в день ВДВ

Цветы возложили к могиле ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в день ВДВ

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T13:37+0300

2022-08-02T13:37+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия в Сухуме возложили цветы.Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.После войны в 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу

https://sputnik-abkhazia.ru/20180823/pamyatnik-generalu-iz-abxazii-poyavitsya-v-podmoskove-1024787876.html

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