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Турбаза: экскурсоводы Адлейба и Шадания об авторских турах по Абхазии
Турбаза: экскурсоводы Адлейба и Шадания об авторских турах по Абхазии
Как авторские туры по Абхазии отражаются на туристическом имидже страны, в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T16:46+0300
2022-08-02T16:46+0300
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Турбаза: экскурсоводы об авторских турах по Абхазии
Турбаза: экскурсоводы об авторских турах по Абхазии
Авторские туры – тренд сезона. Главная отличительная особенность таких туров заключается в том, что их создает не крупная туркомпания, а опытный путешественник или группа людей с общими интересами. Как развивается это направление в Абхазии, как выбрать авторский тур, об их плюсах и минусах в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: экскурсоводы Адлейба и Шадания об авторских турах по Абхазии
16:46 02.08.2022 (обновлено: 17:23 02.08.2022)
Как авторские туры по Абхазии отражаются на туристическом имидже страны, в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания.
Авторские туры – тренд сезона. Главная отличительная особенность таких туров заключается в том, что их создает не крупная туркомпания, а опытный путешественник или группа людей с общими интересами. Как развивается это направление в Абхазии, как выбрать авторский тур, об их плюсах и минусах в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания.
Подробности слушайте в аудиофайле
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