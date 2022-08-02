https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/turbaza-ekskursovody-adleyba-i-shadaniya-ob-avtorskikh-turakh-po-abkhazii--1040667106.html

Турбаза: экскурсоводы Адлейба и Шадания об авторских турах по Абхазии

Турбаза: экскурсоводы Адлейба и Шадания об авторских турах по Абхазии

Как авторские туры по Абхазии отражаются на туристическом имидже страны, в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T16:46+0300

2022-08-02T16:46+0300

2022-08-02T17:23+0300

радио

подкасты

турбаза

абхазия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/02/1040667193_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2c3f4758dee0755b1ad02d2f3abb2c81.jpg

Турбаза: экскурсоводы об авторских турах по Абхазии Турбаза: экскурсоводы об авторских турах по Абхазии

Авторские туры – тренд сезона. Главная отличительная особенность таких туров заключается в том, что их создает не крупная туркомпания, а опытный путешественник или группа людей с общими интересами. Как развивается это направление в Абхазии, как выбрать авторский тур, об их плюсах и минусах в эфире радио Sputnik рассказали экскурсоводы Илона Адлейба и Илья Шадания. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио