https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/vspomnit-vse-kak-zhivet-selo-primorskoe-posle-vzryva-na-voennom-sklade-1040670840.html

Вспомнить все: как живет село Приморское после взрыва на военном складе

Вспомнить все: как живет село Приморское после взрыва на военном складе

Взрыв на складе ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны Абхазии, расположенном в селе Приморское Гудаутского района, произошел ровно пять лет назад - 2... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T20:30+0300

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2022-08-02T20:30+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

гудаутский район

мощный взрыв в селе приморское

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Пять лет назад в селе Приморское прозвучали первые взрывы. По неизвестным на сегодняшний день причинам там детонировали снаряды и мины. Спустя еще пару десятков минут прогремел еще один, самый мощный взрыв.К месту происшествия были стянуты силы Министерства обороны, МЧС, служащие Седьмой российской военной базы и милиция. В селе началась паника. Люди спешно покидали опасную зону, а власти перекрыли дорогу, ведущую в Приморское.Взрывы не прекращались еще несколько дней. Снаряды и осколки усыпали окрестности в радиусе 1200 метров. Разминированием занимались специалисты Минобороны Абхазии и саперы Halo Trust при поддержке МЧС Абхазии.В результате происшествия погибли три человека, еще 64 получили ранения. Общее количество пострадавших при взрыве домов - 238. 3 августа по распоряжению президента Рауля Хаджимба была создана Государственная комиссия по ликвидации последствий и определения ущерба, нанесенного взрывом. За счет государственных средств были отремонтированы старые дома и построены новые.

гудаутский район

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