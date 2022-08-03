https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/abkhazskie-i-rossiyskie-prokurory-proveli-sovmestnye-seminary-v-sukhume-1040690419.html

Абхазские и российские прокуроры провели совместные семинары в Сухуме

Абхазские и российские прокуроры провели совместные семинары в Сухуме

Мероприятия прошли в рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии и Генеральной прокуратурой России. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T19:25+0300

2022-08-03T19:25+0300

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. В Сухуме прошли семинары и круглые столы для прокуроров с участием представителей Генеральной прокуратуры России, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Темы семинаров звучали так: "Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, сравнительный анализ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия", "Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав предпринимателей". На круглых столах обсудили обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве и организацию прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды.По завершении семинаров российскую делегацию официально принял генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.Мероприятия прошли в рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии и Генеральной прокуратурой России.

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