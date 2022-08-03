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Анна Егоян расскажет о своем творчестве в пресс-центре Sputnik Абхазия
Анна Егоян расскажет о своем творчестве в пресс-центре Sputnik Абхазия
В четверг, 4 августа, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция поэта, видеоблогера Анны Егоян. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T15:10+0300
2022-08-03T15:10+0300
2022-08-03T16:47+0300
пресс-центр
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Она расскажет о своем творчестве и предстоящем вечере поэзии "Высшая точка чувств", который пройдет в Абхазской государственной филармонии. В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Ереван. Участники: Анна Егоян – поэт, видеоблогер.
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поэзия, литература, анонсы, пресс-конференции
Анна Егоян расскажет о своем творчестве в пресс-центре Sputnik Абхазия
15:10 03.08.2022 (обновлено: 16:47 03.08.2022)
В четверг, 4 августа, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция поэта, видеоблогера Анны Егоян.
Она расскажет о своем творчестве и предстоящем вечере поэзии "Высшая точка чувств", который пройдет в Абхазской государственной филармонии.
В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Ереван.
Участники: Анна Егоян – поэт, видеоблогер.