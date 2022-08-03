https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/anna-egoyan-rasskazhet-o-svoem-tvorchestve-v-press-tsentre-sputnik-abkhaziya-1040687642.html

Анна Егоян расскажет о своем творчестве в пресс-центре Sputnik Абхазия

Анна Егоян расскажет о своем творчестве в пресс-центре Sputnik Абхазия

В четверг, 4 августа, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция поэта, видеоблогера Анны Егоян. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T15:10+0300

2022-08-03T15:10+0300

2022-08-03T16:47+0300

пресс-центр

поэзия

литература

анонсы

пресс-конференции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/03/1040686983_0:34:1080:642_1920x0_80_0_0_a947923367f911f2ba164f7a4b6b04ec.jpg

Она расскажет о своем творчестве и предстоящем вечере поэзии "Высшая точка чувств", который пройдет в Абхазской государственной филармонии. В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Ереван. Участники: Анна Егоян – поэт, видеоблогер.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

поэзия, литература, анонсы, пресс-конференции