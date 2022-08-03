https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bez-dramy-zavershen-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-imeni-taifa-adzhba-1040683341.html
Без драмы: завершен прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
Без драмы: завершен прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
Государственная литературная премия имени Таифа Аджба присуждается за произведения для детей и юношей, получившие широкое общественное признание и ставшие... 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T14:35+0300
2022-08-03T14:35+0300
2022-08-03T14:35+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Завершился прием заявок на соискание Государственной литературной премии имени Таифа Аджба, сказал в интервью радио Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.Гунда Квициния и Заира Тхайцук представили поэтические произведения, Гунда Сакания – прозаическое. На этот раз авторы не вынесли на конкурс ни одного сочинения относящегося к драматургии."Хочу отметить, что не только в детской, но и во всей абхазской литературе жанр драматургии переживает нелегкие времена. Во время проведения второго конкурса на получение премии Таифа Аджба, была единственная работа Валентина Когония, которая удостоилась премии", – подчеркнул Ашуба.В этот раз семь членов конкурсной комиссии будут рассматривать поданные работы в течение месяца, после чего будет принято решение о дальнейшем их участии в конкурсе.Также по правилам конкурса учитываются отзывы литературных критиков, литературоведов, читателей, которые будут опубликованы в периодической печати, проинформировал Ашуба. Имена победителей конкурса традиционно объявляют в день рождения поэта 11 марта.Литературный конкурс на соискание премии Таифа Аджба проводится раз в три года. В этот раз на получение премии могут претендовать опубликованные с 2019 по 2021 год оригинальные художественный произведения.Государственная литературная премия имени Таифа Аджба была учреждена в 2016 году по инициативе писательского сообщества, первые лауреаты были названы уже в 2017 году.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, Таиф Аджба остался дома со своей семьей. 9 октября 1992 года дом был окружен грузинскими военными, которые увезли поэта и еще нескольких соседей в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180405/detskaya-literatura-v-abxazii-est-no-knig-net-sovremennyj-paradoks-1023584071.html
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сухум, абхазия, поэты, писатели, премии, литература
Без драмы: завершен прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
Государственная литературная премия имени Таифа Аджба присуждается за произведения для детей и юношей, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Завершился прием заявок на соискание Государственной литературной премии имени Таифа Аджба, сказал в интервью радио Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.
"В конкурсную комиссию прислали три работы – они принадлежат известным абхазским авторам, у которых есть своя читательская аудитория. Это произведения Гунды Квициния, Заиры Тхайцук и Гунды Сакания", – рассказал он.
Гунда Квициния и Заира Тхайцук представили поэтические произведения, Гунда Сакания – прозаическое. На этот раз авторы не вынесли на конкурс ни одного сочинения относящегося к драматургии.
"Хочу отметить, что не только в детской, но и во всей абхазской литературе жанр драматургии переживает нелегкие времена. Во время проведения второго конкурса на получение премии Таифа Аджба, была единственная работа Валентина Когония, которая удостоилась премии", – подчеркнул Ашуба.
В этот раз семь членов конкурсной комиссии будут рассматривать поданные работы в течение месяца, после чего будет принято решение о дальнейшем их участии в конкурсе.
Также по правилам конкурса учитываются отзывы литературных критиков, литературоведов, читателей, которые будут опубликованы в периодической печати, проинформировал Ашуба. Имена победителей конкурса традиционно объявляют в день рождения поэта 11 марта.
Литературный конкурс на соискание премии Таифа Аджба
проводится раз в три года. В этот раз на получение премии могут претендовать опубликованные с 2019 по 2021 год оригинальные художественный произведения.
Государственная литературная премия имени Таифа Аджба была учреждена
в 2016 году по инициативе писательского сообщества, первые лауреаты были названы уже в 2017 году.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, Таиф Аджба остался дома со своей семьей. 9 октября 1992 года дом был окружен грузинскими военными, которые увезли поэта и еще нескольких соседей в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.