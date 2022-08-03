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Бжания для Sputnik: поддержка Донбасса, отношения с РФ, аэропорт в Сухуме, очереди на КПП
Бжания для Sputnik: поддержка Донбасса, отношения с РФ, аэропорт в Сухуме, очереди на КПП
Президент Абхазии Аслан Бжания во время рабочего визита в Москву дал эксклюзивное интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T10:48+0300
2022-08-03T10:48+0300
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Западу не удалось поставить Россию на колени и этого не произойдет никогда. Такое заявление в эксклюзивном интервью Sputnik Ближнее зарубежье сделал президент Абхазии Аслан Бжания. По мнению главы республики, сложившаяся вокруг России ситуация во многом затронула Абхазию, поэтому реагировать на вызовы страны будут сообща. Об усилении сотрудничества Сухума с Москвой и Минском, улучшении инвестиционного климата республики, способах решения энергетического кризиса и скорой газификации Абхазии смотрите в полной версии большого интервью.
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мультимедиа, видео, абхазия, россия, видео
Бжания для Sputnik: поддержка Донбасса, отношения с РФ, аэропорт в Сухуме, очереди на КПП
10:48 03.08.2022 (обновлено: 12:54 03.08.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания во время рабочего визита в Москву дал эксклюзивное интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.
Западу не удалось поставить Россию на колени и этого не произойдет никогда. Такое заявление в эксклюзивном интервью Sputnik Ближнее зарубежье
сделал президент Абхазии Аслан Бжания.
По мнению главы республики, сложившаяся вокруг России ситуация во многом затронула Абхазию, поэтому реагировать на вызовы страны будут сообща.
Об усилении сотрудничества Сухума с Москвой и Минском, улучшении инвестиционного климата республики, способах решения энергетического кризиса и скорой газификации Абхазии смотрите в полной версии большого интервью.