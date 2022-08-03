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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено на неделю
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено на неделю
Российские авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T09:56+0300
2022-08-03T09:56+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 11 августа."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа", – говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Мера действует с 24 февраля.
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россия, аэропорты, авиасообщения, новости
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено на неделю
09:56 03.08.2022 (обновлено: 10:17 03.08.2022)
Российские авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 11 августа.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа", – говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Мера действует с 24 февраля.